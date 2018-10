Shakespeare steht hoch im Kurs. Derzeit sind drei seiner Werke als Film im Kino zu sehen. Zum großen Vergnügen der Zuschauer, findet Elke Schmitter, die die sehr unterschiedlichen Verfilmungen im dieswöchigen Feuilleton vorstellt ("Der große Diktator: Liebe", Seite 47).

Der Regisseur Trevor Nunn wagt sich mit Ben Kinsley und Helena Bonham Carter an "Was Ihr Wollt". Al Pacino dreht in Looking for Richard seine Version von "Richard der Dritte" und läßt den Zuschauer an den Dreharbeiten und und ihren Vorbereitungen teilhaben.

Und Baz Luhrmanns erzählt Romeo und Julia popig-bunt vor einer modernen Skyline mit Drogen, Arbeitslosen und der Mafia.

Der Klassiker selbst findet sich inzwischen auch online: Die vollständigen Werke William Shakespeares kann man im Internet lesen. Dem Lese- und Informationskomfort dient dabei eine chronologische und eine alphabetische Liste, die Einteilung nach Gattungen und eine Suchmaschine. Und auch für Diskussionen zu den einzelnen Werken ist Platz reserviert.

Den engen Zusammenhang zwischen Literatur, Theater und Malerei in den vergangenen Jahrhunderten untersucht das Projekt 'Shakespeare Illustrated' . Nach eigenen Angaben notwendigerweise eine 'work in progress', führt es zu einzelnen Werken Shakespeares Gemälde, zeitgenössische Kritiken und Produktionen an, um so die Rezeptionsgeschichte und wechselseitigen Einflüsse zu illustrieren. Die derzeitige Häufung von Shakespeare-Verfilmungen läßt an ein mögliches weiteres Kapitel in diesem Projekt denken: verfilmte Shakespeare-Stoffe und wie sie einander beeinflussen.