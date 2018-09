Inhalt Seite 1 — Modell im Test Seite 2 Auf einer Seite lesen

Was will die SPD? Will sie überhaupt etwas? In Sachen Steuerreform können Regierung und Koalition so ungereimt sein, wie sie wollen, immer wieder schaffen es die Sozialdemokraten, sich den Schwarzen Peter selbst in die Hand zu spielen. Der Bonner Politikbetrieb kreist derzeit mehr um die Frage, ob Lafontaine oder Schröder gegeneinander Punkte sammeln können, als darum, wann und wie die Steuerzahler entlastet werden.

Der Bundeskanzler weiß mit der Schwäche der Opposition meisterlich umzugehen. Er hat sich zum Steuergespräch mit Lafontaine herabgelassen, doch der steht nun da wie einer, der sich die Einladung zu einer Party ertrotzt hat, bei der er gar nichts verloren hat.

Die Rolle der SPD ist undankbar, aber das ist der Preis der eigenen Unklarheit - nicht in der Kandidatenfrage, sondern in der Sache selbst. Niemand weiß, für welches Konzept die SPD steht. Genaueres soll das Publikum im Mai nach der nächsten Steuerschätzung erfahren, heißt es. Aber kann man solche Vertröstung angesichts des Termindrucks anders denn als Störfeuer verstehen?

Es ist nicht die Aufgabe der Opposition, der Regierung zu helfen.

Wer über die "Blockadepolitik" der SPD im Bundesrat klagt, muß irgend etwas am Parlamentarismus falsch verstanden haben. Aber die SPD kann, wenn sie denn will, mit ihrer Bundesratsmehrheit im Rücken testen, ob das bis vor kurzem so hochgerühmte deutsche Konsensmodell noch funktioniert. Bedeutet Konsenssuche wirklich nur noch verwischte Verantwortung und Schaukämpfe zur persönlichen Profilierung? Oder lassen sich angesichts einer immer bedrohlicheren Wirtschaftskrise dringende Reformen nicht auch einvernehmlich, schnell und mit geringen Reibungsverlusten verwirklichen?

Steuersenkung und Steuervereinfachung gehören zu den wenigen Instrumenten, die die Politiker derzeit in der Hand haben, um der Wirtschaft neuen Schwung zu geben. Je schneller sie kommen, desto besser.

Wie sehr die Zeit drängt, beweisen die neuen Arbeitslosenzahlen: Kein Zeichen der Besserung auf dem Arbeitmarkt nur dem beginnenden Frühling ist der leichte Rückgang um knapp 200 000 Stellensuchende zu verdanken.