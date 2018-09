Inhalt Seite 1 — Die Einigkeit im Widerstreit Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die achtzig Experten des Berliner "Kolloquiums über ein Denkmal für die ermordeten Juden Europas" haben sich dreimal einen ganzen Tag lang traktieren müssen, bis die verschiedenen Fraktionen auch nur anfangen konnten, zu sagen, was für ein Denkmal sie wollen.

Endlich! Aber da war es auch schon Zeit für ein salbungsvolles Schlußwort des Kultursenators Peter Radunski - Ende einer Debatte, die eben erst zart zu keimen begonnen hatte. War das Denkmalskolloquium also ein Flop?

Nein: Schließlich war dies kein Gespräch über Bäume. Eine konsensfähige Denkmalsästhetik, nach effektiver und sachlicher Beratung in freundlicher Atmosphäre zur Beschlußreife debattiert - ein solcher Verlauf hätte die Öffentlichkeit beunruhigen müssen. Es hat sich aber glücklicherweise als unmöglich erwiesen, die Expertenrunden als folgenlose Ersatzveranstaltungen routiniert abzuspulen, um dann einen der preisgekrönten Entwürfe mit kleinen Korrekturen durchzupauken.

Dem amerikanischen Denkmalsforscher James E. Young ist es zu verdanken, daß der Absturz ausblieb. Er öffnete den Zerstrittenen die Augen für den politischen Sinn ihres Streits. Young sagte, daß dieses Kolloquium am Ende mitsamt den qualvollen Bezichtigungsreden, den sektiererischen Abspaltungen und wechselseitigen Verdächtigungen nicht den unwichtigsten Teil des Denkmals ausmachen wird. Die Wirkung war verblüffend. Was konnte man nun für erstaunliche Wandlungen erleben! Kultursenator Radunski, der beim ersten Termin die Versammelten noch durch technokratisches Auftrumpfen brüskiert hatte, mutierte am Ende gar zum spät berufenen Beuys-Schüler: Das Denkmal habe "mit der Diskussion bereits zu leben begonnen". Der Fluxus-Meister hatte dafür den Begriff "soziale Plastik" geprägt.

Wie aber wird sie einst in der neuen Hauptstadt Gestalt annehmen?

Daß ein Denkmal gebaut wird, steht zwar fester denn je. Aber was am Ende an welchem Ort in Berlin entstehen soll, ist offener denn je. Wenn es auch keinen neuen Wettbewerb geben wird, so wohl doch eine "zweite Stufe", zu der eine runderneuerte Jury zusätzlich renommierte Künstler einladen soll. Dafür setzen sich neben dem Bundestagsabgeordneten Peter Conradi auch prominente Architekten wie Gustav Peichl und Josef Paul Kleihues ein. Conradi will die Durchführung einer Stiftung des Bundestages übertragen, wodurch das Denkmal endlich auch offiziös-politisch zur Angelegenheit des deutschen Volkes würde, die es längst ist.

Der Streit wäre auch damit nicht zu Ende. Immerhin haben die beiden Lager, deren Ästhetiken hier aufeinanderprallen, jetzt Wappen und Losung bekanntgegeben: Die Modernisten wollen ein Denkmal auf der Höhe der Gegenwartskunst. Der Architekturkritiker Tilman Buddensieg, ihr entschiedenster Fürsprecher, ließ einzig die Provokation durch die "rücksichtslose Autonomie der künstlerischen Form" als Lösung des Denkmalsdilemmas gelten. Die Verfechter der politischen Symbolik, wie etwa Christoph Stölzl vom Deutschen Historischen Museum, wollen das Denkmal von den selbstreferentiellen Stilproblemen der Avantgarde entlasten. Die Modernisten wollen die Gesellschaft durch Kunst herausgefordert sehen, die politischen Symboliker sehen die Kunst durch den politischen Auftrag gefordert. Die einen neigen dazu, das Denkmal auf ein Problem der reinen Kunst zu verkürzen, die anderen haben einen Hang zum Proporz des Mehrheitsgeschmacks.