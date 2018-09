Ich weiß nicht, ob ich James, den Frisör, heute morgen richtig verstanden habe, denn er kommt aus dem Schottischen Hochland und spricht eine Art Schluck-Englisch. Das bedeutet, daß er aus jedem Wort lediglich 43 Prozent herauswürgt und den Rest ordentlich durchknödelt. Und sein Deutsch beschränkt sich auf "cool", "E-Mail" und "Wie geht's?".

Falls ich James also richtig verstanden habe, meinte er, weil es draußen so schön lenze, sei eine sanfte Korrektur meines seit Jahren auf die gleiche Weise geschnittenen Haupthaars fällig, ja überfällig! Er werde mir einen Vorschlag machen und dann schonend eingreifen. Es könnte aber auch sein, daß mich James gefragt hat, ob ich reif sei für ein neues Leben. Er werde nun radikal durchgreifen, gleich mal den Kopfrasierer auf Schnitthöhe zwei Millimeter stellen, und ich solle schon mal zu Hause anrufen wegen des neuen Lebens.

Das läßt sich jetzt, da ich hier in meinem Kämmerchen sitze, nicht mehr so genau rekonstruieren. Ich lächelte James jedenfalls freundlich zu, versuchte ein paar erläuternde Halbsätze in Richtung "be careful" zu formulieren - um fünfzig Minuten später mit einer Frisur den Salon zu verlassen, die exakt so aussah wie die Jamessche: hinten alles weg, oben unregelmäßige Strähnen, mit einer Menge Haargel himmelwärts gezwirbelt.

Anschließend in die Redaktion oder, wie wir Menschen mit solch verschärften Frisuren zu sagen pflegen: "straight to the office".

Als die Damen am Empfang hinter ihren dicken Panzerglasscheiben heftige Ruderbewegungen machen, denke ich noch an eine besonders freudige Begrüßung - dabei wollen sie mich, wie ich später erfahre, am Betreten der Amtsräume hindern: wg. vermeintlicher Unbefugtheit.

Dann gehe ich den Flur hinunter. Da ruft mir eine alte Kollegin "He, Klemens!" nach. Als ich mich umdrehe, erstarrt sie wie ertappt und stottert: "Entschuldigen Sie, ich dachte, Sie seien . . ."

Kurze Zeit später treffe ich meinen Chef. Er nickt mir zu, förmlich, knapp und mit jenem unbestimmten Blick, mit dem man halbfremde Menschen ansieht, denen man auf der Straße begegnet.