Es ist ein ehrgeiziges Unternehmen, an dem der Tübinger Theologe Hans Küng nun schon seit Jahren arbeitet. Sein erstes Buch zu diesem Thema, das "Projekt Weltethos" aus dem Jahre 1990, fand über hunderttausend Käufer es wurde in zehn Sprachen übersetzt.

Mit dem jetzt vorliegenden Band verfolgt er ein doppeltes Ziel: Er will einmal "eine realistische zukunftsweisende Vision" entwerfen und zum andern konkrete Schritte zeigen, wie seine Ideen praktisch umgesetzt werden könnten. Doch in diesem Punkt darf man nicht zuviel erwarten, erfordert doch jede Ethik, und schon gar ein "Weltethos", die jeweilige Situation zu berücksichtigen, wie Küng selbst immer wieder betont.

Dennoch enthält sein moderner Fürstenspiegel mehr als eine Reihe normativer Sätze oder bloßer Leerformeln. Die Richtung ist klar.

Es sind stets die mittleren Wege, die er weist. Die Mitte zu finden, so liest man schon in der Nikomachischen Ethik, ist immer am schwierigsten: die Mitte zwischen einer "alten Realpolitik" a la Kissinger, Richelieu oder auch Bismarck und einer "moralisierenden Ideal-Politik", die er am amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson zu erklären versucht. Die Mitte zwischen einem amerikanischen "Neokapitalismus" und dem befestigten Wohlfahrtsstaat alteuropäischer Art. Schließlich und ganz grundsätzlich den Weg zwischen einem "Modernismus ohne Fundament" und einem "Fundamentalismus ohne Modernität".

Wenn es so etwas gibt wie eine christlich-liberale Aufklärung, dann ist Hans Küng sicher einer ihrer herausragenden Repräsentanten.

Als "Basis eines Weltethos" verweist er auf die beiden Grundprinzipien der Chicago-Erklärung aus dem Jahre 1993, die er selbst entworfen hat: "Jeder Mensch muß menschlich behandelt werden." Und: "Was du willst, das man dir tut, das tue auch den andern!" Wie meist beim ethischen Räsonieren besteht auch hier der Wert der Aussagen nicht nur in dem, was positiv gesagt, sondern auch in dem, was negativ ausgeschlossen ist. Küng erwartet das Heil für die Welt und für eine Gesellschaft nicht von einer Institution, sei es nun Staat, Markt oder Kirche, sondern eher von ethischen Grundprinzipien, vor allem von einer Ethik der Verantwortung. Das politische und wirtschaftliche Handeln müsse daraufhin überprüft werden, so argumentiert er immer wieder, "ob es sozial-, umwelt- und zukunftsverträglich ist". Es ist ein humanitär inspirierter Common sense, der aus seinen mal konkreten, mal allgemeinen Diskursen spricht.

Den heiklen Fragen weicht er nicht aus, zieht sich aber, wenn es sein muß, wie etwa beim Fundamentalismusstreit recht geschickt aus der Affäre: Die Fundamentalisten aller Länder und Konfessionen sollten sich mehr an die liberalen Elemente ihrer eigenen Traditionen erinnern, und auf der anderen Seite "sollten sich die Liberalisten (sic!) der Selbstkritik nicht verschließen". Dialog und Zusammenarbeit also auch hier. Allerdings: "Wo sich der Fundamentalismus freilich mit politisch-militärisch-polizeilicher Macht verbündet oder auch mit geistlicher Gewalt, da ist ihm entschieden Widerstand entgegenzusetzen."