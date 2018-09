Inhalt Seite 1 — Eine Märchenstunde in Santa Fe: Peter Handkes Roman "In einer dunklen Nacht ging ich aus meinem stillen Haus" Seite 2 Seite 3 Auf einer Seite lesen

Es war einmal ein Mann. Der Mann hatte einen Freund. Der Freund sagt, "Mann, erzähl mir eine Geschichte!" Da fing der Mann an: "Es war einmal ein Mann. Der hatte einen Freund. Der Freund sagt, ,Mann, erzähl mir eine Geschichte!'. Da fing der Mann an: . . ."

Soeben lasen Sie, wenngleich in rüde verkürzter Fassung, den neuen Roman von Peter Handke. Oder sagen wir besser gleich: den neuen Abschnitt aus der unendlichen Geschichte über eine Geschichte, an der der Dichter seit nunmehr zwei Jahrzehnten schreibt. Kein Gesamtkunstwerk, eher ein Fahndungsbericht in Fortsetzungen, ein Gesamtsuchwerk: "Langsame Heimkehr", "Die Lehre der Sainte-Victoire", "Der Chinese des Schmerzes", "Die Wiederholung", "Die Abwesenheit", die "Versuche" über die Müdigkeit, die Jukebox, den geglückten Tag, zuletzt "Mein Jahr in der Niemandsbucht" - alles Stationen auf dem Kreuzweg zum absoluten Buch, Seitenflügel, Haupt- und Nebenschiff der künftigen Kathedrale einer erlösten Literatur.

Nichts als Vorstudien, ein einziges Prolegomenon, das am Ende wohl das Hauptwerk abgibt. Zwar voller "winzkleiner" Kostbarkeiten - Regentropfen im Wegstaub, Mistelbalken in den Baumkronen, Rest-Pommes-frites in Pappbechern, sirrenden Kühltruhen im Supermarkt, wie sie keiner außer Peter Handke in deutscher Zunge besingen kann -, und doch poetologisch hoch- und immer wieder nach- und zugerüstet, schwer beladen mit den Lehrsätzen und Rezepten einer Ästhetik der Versöhnung zwischen Wort und Welt. Letztlich eine lange Antwort auf eine kurze Frage: Wie erzählt man eine Geschichte?

Zum Beispiel so: Es war einmal ein Mann. Der hat eine Apotheke. In der Apotheke trägt er seine weiße Apothekertracht, auf der Straße jedoch Hut, Anzug und Stecktuch. Das Haus des Apothekers liegt an der Saalach in Österreich. Am Morgen, nachdem der Apotheker in der Saalach geschwommen ist, stecken kleine Flußkiesel in seiner Ohrmuschel, knirschen und klirren. Den Sohn hat der Apotheker verstoßen, die Tochter ist in den Ferien, von der Frau lebt er getrennt, wenngleich unter einem Dach. Die Vorfahren des Apothekers stammen aus der Hohen Tatra, die Apotheke hingegen liegt in Taxham bei Salzburg. In seiner Freizeit sammelt der Apotheker Pilze, werktags rührt er im Hinterzimmer der Apotheke in den Töpfen und Tiegeln. Im Sommer liest der Apotheker ein mittelalterliches Ritterund Zauberepos, abends speist er in einem Kellerlokal, halb unter der Erde, nahe beim Flughafen. Der Apotheker, sagen die Leute, sei der einzige Mann zwischen dem Untersberg und der Enge von Penedes, der so wirke, als habe er eine Geschichte zu erzählen.

Der neue Handke-Roman hebt an, als sei's ein nachgeholter Roman über den literarischen Vorfahren und Landarzt Charles Bovary, den wahren Helden der geistigen Provinz und der Einfalt des Herzens. Der Mann aus Taxham hat nicht nur einen Allerweltsberuf und unauffällige Manieren, er fährt eine bestimmte Automarke, bevorzugt eine seltene Kaffeemarke und beschäftigt sogar zwei Angestellte. Nie und nimmer würde man aus seinem Apothekermund die Schwellprosa des späten Handke vernehmen, nichts von den "Fundamenten der Leere", dem "Untergang des allerersten Reichs", kein Wort vom "ausgestorbenen Königtum", der "nie gekannten Ordnung für die dumme zerfahrene Jetztzeit", der Wiederkunft "einer Sprache wie die vor dem Bau des Turms von Babel". Der Apotheker ist, obgleich er mit Andreas Loser, dem Helden des 1983 erschienenen Romans "Der Chinese des Schmerzes", mehr als nur das einsame Leben im Salzburgischen teilt, kein "Schwellenkundler" und Vergil-Exeget, niemand, der den Hohlraum eines aus der Welt verschwundenen Zusammenhangs wortstark und gebildet abtastet. Er ist, anders als die lebenden Allegorien des jüngsten Dramas "Zurüstungen zur Unsterblichkeit", kein serviler Sprechautomat einer altersängstlichen ästhetischen Ordnungssehnsucht. Der Apotheker aus Taxham ist eine durch und durch - Handke würde vielleicht sagen: erfrischende Figur.

Es war einmal ein Mann, der hat etwas zu erzählen. Von einem Abenteuer wie aus den Ritterromanen ist die Rede. Als ein "zeitgenössischer Gesellschaftsroman - durchflutet vom ständig mitklingenden Epos des unbestimmten Straßen- und Fahrvolks" - wurde die Apothekergeschichte bereits im 1994 erschienenen Roman "Mein Jahr in der Niemandsbucht" annonciert. "Der Apotheker von Erdberg" sollte das Werk im Werk damals noch heißen und war ein aufgegebenes Romanprojekt des Niemandsbuchtbewohners, das schließlich von Georges Simenon "weitergetippt" wurde - wiewohl der "wirkliche Apotheker von Erdberg" dem Autor in die Niemandsbucht "noch Jahr für Jahr aus der Ferne Material schickt" und andeutet, er hätte unter vier Augen viel für das Buch zu erzählen.