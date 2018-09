Inhalt Seite 1 — Roboter und Bockwürste: Ein Streifzug über die Hannover-Messe Seite 2 Auf einer Seite lesen

Vergangene Woche strömten Männer mit Köfferchen und Handy zur Industriemesse in Hannover . Reden, Kräne, Lachsbrötchen. Da muß man durch.

Was klebt denn hier an der Wand? Ein quadratmetergroßes Viereck, jede Kante ein teleskopisches Glied, an jeder Ecke ein Saugfuß. Rosy II geht Wände hoch: Sie hebt einen Saugfuß, die zwei Teleskopglieder verschieben ihn, sie setzt ihn ab. Nächster Fuß. Rosy II ist ein Roboter. Nicht der erste Kletterer zwar, aber der erste mit diesem einfachen und ziemlich genialen Körperbau. Das Wesen soll Bauwerke und Schiffsrümpfe inspizieren - oder sie reinigen, mit Bohrlöchern und Dübeln versehen. Ferngesteuert oder nach Programm. Der Vorgänger, Rosy I, diente Demonstrationszwecken; Rosy II hingegen wartet bereits auf Aufträge (Kontakt: hans.yberle@t-online.de)

Und jetzt ins Theater. Vor einer Wand mit Bildschirmen präsentiert eine Dame ihr erstarrtes Lächeln. Sie preist ein lila Kästchen an, das Reichtum, Glück und ewiges Leben verspricht: Wonderware . Im Kästchen liegen CD-ROMs, und Wonderware ist eine US-Firma, die für verschwenderische Kundenparties und Messeshows bekannt ist. Nebenbei vertreibt sie auch noch ein Produkt, nämlich die CD-ROMs, und in der Tat symbolisieren die Scheiblein das wichtigste Thema der Messe: Der PC erobert die Maschinenwelt in der Fabrik. Er macht den klassischen "speicherprogrammierbaren Steuerungen" (SPS) dank schneller Prozessoren zusehends den Platz streitig; und da er im Büro sowie auf den Gebieten Visualisierung, Benutzeroberflächen und Kommunikation eh der King ist, sprechen die Vorteile der Systemintegration erst recht dafür, den PC für Maschinensteuerungen einzusetzen. Da geraten Märkte durcheinander.

Gerade noch rechtzeitig haben große Hersteller von Steuerungen wie Siemens eine auf Windows NT basierende Linie der Automatisierungstechnik ins Programm geholt. Aber wie sollen die kurzen Innovationszyklen der PC-Welt mit dem eher gemächlichen Tempo der Automatisierungstechnik synchronisiert werden? In den USA arbeiten Hersteller und Anwender eng zusammen, hierzulande ist das leider noch nicht üblich. Außerdem lehnen einige Hartgesottene den PC als Maschinensteuerung immer noch ab. Sie verweisen darauf, daß die Kisten in manchen Fällen nicht fix genug sind.

Apropos Visualisierung, Benutzeroberflächen und Kommunikation: Fertigungstechniker erinnern sich wieder daran, daß es in der Fabrik auch Menschen gibt. Bei Werkzeugmaschinen ist man allerdings noch nicht ganz so weit, kritisiert Manfred Weck von der RWTH Aachen. Er ist Deutschlands bekanntester Werkzeugmaschinenprofessor. Die programmgesteuerten Werkzeugmaschinen von heute sprechen nicht den Tast- und Kraftsinn des Menschen an, was Weck sehr mißfällt. In seinem Labor wird daher mit Benutzeroberflächen experimentiert, die an die gute alte Drehmaschine erinnern: Geräusche und Bilder, Druck und Zug - nur eben nicht direkt, sondern vermittelt über Hard- und Software.

Aber das ist doch keine neue Idee?