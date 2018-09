ROSTOCK-LICHTENHAGEN. - "Mein Vater ist ein Arschloch", sagt das Mädchen mit den roten Haaren und lächelt. Daniela ist achtzehn.

Sie sitzt auf dem Gang im Lichtenhagener Kolping-Zentrum und plaudert mit ihren Freundinnen Melanie und Diana. Danielas Vater ist ein Arschloch wegen der Sache mit dem Kühlschrank. Der ist meistens leer, aber wenn mal Essen drin ist und Daniela sich was rausholt, weil sie Hunger hat, dann kriegt sie von ihrem Vater Schläge.

Tagsüber kommt sie oft ins Kolping-Zentrum. Zum Rumgammeln, wie die anderen. Daniela, Melanie und Diana sitzen da, plaudern und warten. Auf was, das können sie selber nicht so genau sagen.

Das berühmte Rostock-Lichtenhagen: Vor fünf Jahren belagerten hier Deutsche, betrunken von Nationalwahn, Zorn und Frust, einen vietnamesischen Wohnblock. Aber das ist lange her. Der "Asia Imbiß" im Einkaufszentrum neben dem damaligen Schlachtfeld hat viele deutsche Gäste - Reispfanne statt Reichsfahne. Die Probleme von Lichtenhagen sind kleiner und stiller geworden. Inmitten der Plattenbauwüste steht das Kolping-Zentrum, ein ehemaliger Kinderhort, in dem es ein Jugendcafé gibt, Seniorenclubs, eine Art Kindertagesstätte und betreute Wohnungen für Behinderte. Und das Spartakuß-Projekt, in dem "sozial benachteiligte Jugendliche Beratung und praktische Hilfestellung erhalten". Schulabbrecher, die meisten ohne Elternhaus - bei Spartakuß landen junge Menschen, die es in der Gesellschaft so weit nach unten gebracht haben, daß keine staatliche Stelle mehr richtig für sie zuständig ist.

Sie treffen hier auf Betreuer, die wissen, wie eine unsichere Zukunft sich anfühlt. Fast alle von ihnen haben zeitlich begrenzte ABM-Stellen mehr schlecht als recht finanziert sich das gesamte Kolping-Zentrum aus staatlichen und städtischen Mitteln und aus Spenden. Im Schatten des Pleitegeiers geht Spartakuß einen mutigen Weg. Das Projekt ist eine offene Veranstaltung: Die Jugendlichen müssen kein Programm absolvieren. Sie können an Computern üben, an Schulunterricht oder einem Bewerbungstraining teilnehmen, mit den Betreuern reden oder einfach abhängen. Sie dürfen kommen und gehen, wann sie wollen. Hauptsache, sie kommen überhaupt.

Zum Beispiel Holger. Seine achtzehn Jahre sieht man ihm nicht an. Er ist klein, blond und hat unter der Nase einen Flaumbart.

Er spricht schnell, und wenn er sich verhaspelt, schließt er kurz die Augen, zählt "eins, zwei, drei" und sprudelt weiter. "Ich fliege überall raus", sagt Holger, "und dann wird mir gesagt: Du willst ja gar nicht. Womit die Leute ja zum Teil recht haben."