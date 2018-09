Die zierliche Dame im schwarzen Kostüm zieht das Publikum in ihren Bann. Rund 700 Hörer haben sich in den engen Stadtsaal von Limoges gedrängt, um der Autorin des Erfolgsessays "Der Wirtschaftshorror" zu lauschen. Mit einfachen Worten erklärt Viviane Forrester, wie die harte ökonomische Ratio zunehmend alle Lebensbereiche beherrscht.

Das kalte Kosten-Nutzen-Kalkül wird damit zum einzigen Maßstab bei der Beurteilung von Menschen - und das könnte grauenhafte Folgen haben. "Noch herrscht in unserer Demokratie ein Konsens darüber, daß auch Arbeits- und Obdachlose ein Lebensrecht haben", sagt die Rednerin: "Doch wer weiß, ob wirtschaftlich nutzlose Menschen in einem totalitären Regime - etwa unter Le Pen - nicht in Lager gesteckt oder gar eliminiert würden?"

Tosender Applaus zeigt, daß die 71jährige Literatin ihrem Publikum aus dem Herzen spricht. Und nicht nur in Limoges, überall in Frankreich wird die Frau, die bisher als preisgekrönte Van-Gogh-Biographin einen Namen hatte, mit ihrer Anklage gegen die vermeintlich menschenverachtende Wirtschaftsgesellschaft gefeiert. Gut 300 000 Exemplare des 200-Seiten-Werks wurden seit September verkauft. Das Büchlein belegt seit 33 Wochen Spitzenplätze in den Bestsellerlisten und stieß dort gar Brigitte Bardots Autobiographie "B. B." von Platz eins. Präsident Jacques Chirac und Sozialistenführer Lionel Jospin gehören zu Forresters Lesern. Forresters Argumente dürften auch die Debatten im laufenden Parlamentswahlkampf prägen. Denn "Der Wirtschaftshorror" ist zur Bibel all jener geworden, die sich von ökonomischen Veränderungen bedroht fühlen. Das US-Magazin Newsweek sieht in dem Essay gar Zündstoff für "eine neue französische Revolution".

Das mag übertrieben sein, doch wie 1789 springt der Funke auch aufs Ausland über - und das, obwohl das Werk bislang nur auf französisch vorliegt. US-Börsenguru George Soros war von der Lektüre so beeindruckt, daß er Forrester in Paris zum Mittagessen bat. Im mexikanischen Parlament diskutierten Abgeordnete das Werk. Politiker aus Peru luden die Autorin zu Lesungen nach Lateinamerika ein. Derzeit wird die Anti-Ökonomismus-Brandschrift in neun Sprachen übersetzt.

In den kommenden Monaten soll "Der Wirtschaftshorror" dann in den meisten Ländern Westeuropas, den Vereinigten Staaten, Brasilien, den spanischsprachigen Staaten Südamerikas und in Südkorea erscheinen.

Die deutsche Ausgabe kommt Anfang August auf den Markt.

Der Erfolg hat der Literatin nichts von ihrer bescheidenen Natürlichkeit genommen. Mit entwaffnendem Lächeln erklärt sie in Talk-Shows, bei Autorenlesungen und Diskussionsabenden die Entstehung des "Wirtschaftshorrors". Schon seit Jahren wollte sie dagegen aufbegehren, daß in einem reichen Land wie Frankreich die Zahl der Arbeitslosen ständig steigt und immer mehr Obdachlose die Straßen bevölkern.