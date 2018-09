Inhalt Seite 1 — Moskauer Küsse Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ein Bündnis soll es nicht sein - nur eine "strategische Partnerschaft" für das 21. Jahrhundert haben Chinesen und Russen nun bereits zum zweiten Mal binnen zwölf Monaten vereinbart. Eine "gewaltige, wenn nicht sogar historische Bedeutung" schrieb Boris Jelzin der Deklaration zu, die er vorige Woche mit Chinas Präsidenten Jiang Zemin unterzeichnete.

Muß der Rest der Welt nun zittern? Gewinnt Henry Kissingers Angstvorstellung allmählich Gestalt und Gewicht, Russen und Chinesen könnten dem Westen im nächsten Jahrhundert Arm in Arm entgegentreten? Erleben die Zeitgenossen eine "Umkehr der Allianzen", wodurch schon so oft in der Geschichte der Lauf der Dinge dramatisch verändert wurde?

Zur Aufregung besteht kein Grund. "Strategische Partnerschaft", das mag eine handliche Begriffshülse sein, doch läßt sie sich schwer mit konkretem Inhalt füllen. Die Formel ersetzt nicht die Substanz. Mehr als Normalisierung verbirgt sich vorläufig nicht dahinter - und die fällt schwer genug angesichts der Vorgeschichte.

Rußland und China sind seit dem 17. Jahrhundert Rivalen, oft auch Gegner gewesen. Vor 140 Jahren luchste Moskau dem Reich der Mitte rund 1,5 Millionen Quadratkilometer ab. Der Beistandspakt zwischen Stalin und Mao, 1950 geschlossen, verkam schon bald zum toten Buchstaben; 1960 brach Moskau abrupt seine Aufbauhilfe ab, und 1969 prallten chinesische und sowjetische Truppen in blutigen Scharmützeln am Ussuri aufeinander. Breschnjew erwog damals den Einsatz von Atomwaffen. Noch 1980 stellte Deng Xiaoping die Sowjetunion als gefährlichen Kriegstreiber hin; bewußt demütigend verweigerte er die Verlängerung des alten Beistandspakts. Erst unter Gorbatschow kam es zu Annäherungsversuchen.

Auch die Gegenwart hat ihre Tücken. Das Handelsvolumen zwischen dem größten und dem bevölkerungsreichsten Land der Erde ist gering, keine sieben Milliarden Dollar im vorigen Jahr - für Rußland wie für China ist der Handel mit dem Westen unendlich viel wichtiger. Der russische Rüstungsexport nach China blüht zwar, bleibt aber heikel und zweischneidig. Die Grenzfestlegung wird in Russisch-Fernost rundheraus abgelehnt. Obendrein werden die Russen von der Sorge umgetrieben, daß Chinas Volksmassen in die menschenleeren Räume Zentralasiens und Sibiriens drängen; zwei Millionen Chinesen sollen dort schon eingesickert sein.

Russen und Chinesen verbindet eines: der Horror vor einer Welt, deren Ordnung selbstherrlich von den Vereinigten Staaten bestimmt wird. In der Tat ist Amerika heute die einzig übriggebliebene Supermacht. Rußland, die abgestiegene Weltmacht, und China, die aufsteigende Weltmacht, spielen in der Regionalliga. Ihr Interesse ist verständlich, ebenfalls als weltpolitische Pole anerkannt zu werden. Wie Jelzin es ausdrückte: "Wir wollen, daß die Welt vielpolig ist." Die Partnerschaft zwischen Bär und Drache kommt beiden zupaß. Sie möchten den Amerikanern eins auswischen, denen die Russen die Nato-Osterweiterung verübeln, die Chinesen das Drängen auf die Einhaltung der Menschenrechte.