Doch, doch, es geht auch anders. Und wirklich hat die Stadt München diesmal einen anderen als den üblichen Weg eingeschlagen, um ein imposantes, bisher nahezu ausgeklammertes Areal der Stadt rings um den Bavariapark zu besiedeln: die Theresienhöhe.

Nicht zufällig spricht man von diesem 45 Hektar großen Stadtgebiet, das sich im Rücken der marmornen Bavaria auf einer leichten Anhöhe westlich der Theresien- (und Oktoberfest-)wiese ausbreitet, als einem "Herzstück Münchens". Sobald 1998 die Messe, die sich hier noch ausbreitet, auf den ehemaligen Flugplatz Riem umgezogen sein wird, eröffnet sich eine unvergleichliche Gelegenheit für die Hauptstadt Bayerns: nämlich ein neues Stadtquartier von besonderem Charakter zu schaffen. Darin sind etwa 1500 (oder mehr) Wohnungen vorgesehen, Büros, Geschäfte, vielleicht ein Musicaltheater in den drei schönen Hallen 3, 5 und 7 bekommt das Deutsche Museum eine Dependance, auch die Kongreßhalle bleibt erhalten. Ein verlockendes Projekt also - an dem jede Stadtplanung aber auch krachend scheitern kann.

München wollte deshalb sichergehen und ließ sich auf das Risiko einer ungewöhnlichen (zum erstenmal schon 1974 vom ZEITmagazin in Hamburg erprobten) Prozedur ein, indem es die zehn in einem europäischen Auswahlverfahren unter 138 ihresgleichen ermittelten Architekten zusammenkomplimentierte. Große Verheißung, große Skepsis!

Denn das Besondere daran war die Aufforderung, an der ausdrücklich vage formulierten Aufgabe solange wie möglich gemeinsam zu arbeiten.

So waren die zehn Architekten (mit ihren Landschaftsplanern) dazu aufgerufen, ihre allmählich entstehenden Entwürfe in drei Kolloquien öffentlich zu erläutern, sich dabei von den Preisrichtern und den Sachverständigen fortwährend fragen, ermutigen, anregen, sich korrigieren, manchmal abraten zu lassen. Manche der Architekten beschlich dabei Skepsis, manche fühlten sich verwirrt, einer krempelte seinen Entwurf gänzlich um, ein anderer beharrte auf seiner originellen, aussichtslosen Version - und vollendete sie virtuos.

Die Jury empfahl der Stadt München schließlich, die, wie Oberbürgermeister Ude sagte, "einmalige städtebauliche Chance" mit dem Entwurf des Münchner Architekten Otto Steidle und seiner Partner zu ergreifen: einem festen, räumlich intelligenten, mannigfaltigen, sehr städtischen Entwurf.

Die Stadt München, so arm wie alle im Lande, hofft nun also, daß in dieser prominenten Lage "gute Adressen" zum Wohnen wie zum Arbeiten entstehen werden, daß sie sich möglichst wie von alleine bezahlen, wenn das Projekt Investoren, Wohnungskäufer und -mieter, Dienstleistungs- und andere Unternehmen zur Ansiedelung lockt.