Neue Forschungsarbeiten deuten darauf hin, daß sich der Kampf gegen das Aids-Virus auf Dauer gewinnen läßt - zumindest in den Industrieländern. So bestätigte bereits im Februar eine Studie an 1100 Aids-Patienten in den USA den Erfolg einer Kombinationstherapie mit drei Medikamenten. Die Arzneien blockieren Enzyme des Aids-Virus, die für seine Vermehrung unerläßlich sind. Mittlerweile liegen Beobachtungen vor, wonach nicht nur das Blut, sondern auch Virenverstecke wie die Lymphorgane durch eine mehrmonatige Behandlung mit einer Dreierkombination frei von Aids-Viren werden. Darauf weisen zwei aktuelle Berichte in Nature und Science hin, die von den Teams um David Ho (Aaron Diamond Research Center, New York) beziehungsweise Ashley Haase (Minnesota Medical School in Minneapolis) verfaßt wurden. Nach Ansicht von David Ho sollte durch eine zwei bis drei Jahre währende Therapie sogar das Zentralnervensystem von Aids-Viren gesäubert sein. Die neuen Erkenntnisse dürften die Diskussion anheizen, ob HIV-Infizierte sofort nach der Ansteckung medikamentös behandelt werden sollten.