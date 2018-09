Wie fatal sich auch scheinbar kleine Fehler bei großen Reformen auswirken können, dafür gibt der lange und zermürbende Clinch zwischen Postbank und Post ein anschauliches Beispiel. In der ersten Postreform waren die beiden Unternehmen aus politischen Gründen rigoros getrennt worden. Die Reformer in Bonn hielten es damals nicht für nötig, einen Weg zu weisen, wie künftig die horrenden Kosten des für beide wichtigen Filialnetzes gerecht aufzuteilen wären. Die absehbare Folge war ein erbitterter Streit zwischen den beiden Chefs der Unternehmen. Er währte so lange, bis der Börsengang der Bank und die Finanzen der Post ernsthaft gefährdet waren. Der Kompromiß über die Lastenverteilung aus der vergangenen Woche kommt fast schon zu spät.

Nach dem langen Gerangel steht es um die Beziehung zwischen den beiden Postschwestern nicht zum Besten. Jetzt zieht sich der Postbankchef vorzeitig zurück das könnte die Situation entkrampfen. Im Juli steht sowieso ein längst beschlossener Wechsel an der Spitze der Bank bevor. Es wäre im Sinne beider Unternehmen, wenn der neue Mann an der Spitze nicht alte Konflikte schürt, sondern auf friedliche Kooperation setzt.