So deutlich wurde Jürgen Rüttgers noch nie - angesichts des drohenden Desasters zu Recht. Auf dem Lehrstellenmarkt bahne sich eine "Katastrophe" an, schimpfte der Bildungsminister. Besonders das Verhalten der Großunternehmen sei "unerträglich". Sie müßten "mal kapieren, daß sie eine Verantwortung gegenüber der Allgemeinheit haben".

An solche Kritik sind die Manager längst gewöhnt. Im vergangenen Jahr vermochten weder die vielbelächelte Drohung Helmut Kohls, bei Auslandsreisen künftig ausbildungsunwillige Führungskräfte zu Hause zu lassen, noch die Appelle der Arbeitgeberfunktionäre sie zu größeren Anstrengungen für den Nachwuchs zu bewegen. Das traurige Ergebnis der Drohungen und Ermahnungen: Erstmals seit zehn Jahren registrierten die Arbeitsämter 1996 insgesamt weniger Ausbildungsplätze als Bewerber.

Und in diesem Jahr droht alles noch viel schlimmer zu werden. Rund 13 000 mehr Schulabgänger als im Vorjahr müssen versorgt werden. Hinzu kommen immer mehr Jugendliche, die in der Vergangenheit in weiterführenden Schulen oder berufsvorbereitenden Maßnahmen untergekommen sind und jetzt zusätzlich auf den Ausbildungsmarkt drängen. Doch von entsprechend größeren Anstrengungen der Wirtschaft bisher keine Spur. Ende April standen knapp 163 000 freien Lehrstellen noch fast 349 000 Bewerber gegenüber, auf einen Ausbildungsplatz kommen also derzeit zwei Kandidaten. Zwar wird sich in den nächsten Monaten noch sehr viel tun. Aber die Hoffnung auf ein Ende der Misere am Lehrstellenmarkt muß wohl auch für dieses Jahr begraben werden.

Nach einer Umfrage des Bundesinstituts für Berufsbildung rechnet fast jeder vierte der 3200 befragten Betriebe in den nächsten drei Jahren mit dem Abbau weiterer Lehrstellen, nur 17 Prozent erwarten ein Plus. Erschreckend ist auch, daß sich immer weniger Betriebe um eigenen Nachwuchs bemühen. Mitte der achtziger Jahre bildeten immerhin 36 Prozent der Firmen aus, heute sind es nur noch 25 Prozent. Gesunken ist überdies die Ausbildungsquote. Noch 1992 lag der Anteil der Lehrstelleninhaber an der Gesamtzahl der abhängig Beschäftigten bei 6 Prozent, 1995 ist er auf 5,3 Prozent zurückgegangen.

Das Problem ist also alles andere als neu, und Politiker, Unternehmer und Gewerkschafter hatten genügend Zeit, dem Mangel abzuhelfen. Die wachsende Zahl der Schulabgänger läßt sich exakt vorhersagen, und daß der permanente Personalabbau in den Betrieben nicht spurlos an den Lehrstellen vorbeigehen konnte, war auch keine Überraschung. Doch was ist geschehen, um das neuerliche Debakel zu verhindern? Den Sozialdemokraten scheint die Not der Schulabgänger nicht sonderlich unter den Nägeln zu brennen. Noch immer haben sie ihren lange versprochenen Gesetzentwurf für eine Ausbildungsabgabe nicht vorgelegt. Allerdings, ein Königsweg ist auch dieser seit Jahren propagierte Vorschlag nicht. So gerecht die Forderung auf den ersten Blick erscheint, bei näherem Hinsehen hat sie einen Haken: Wer ausbildungsunwillige Firmen an den Kosten der Lehrzeit beteiligt, muß damit rechnen, daß sie sich von der Verpflichtung freikaufen. Die Erfahrungen mit der Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderte hat gezeigt, wie beliebt dieser Ausweg ist. Den Betroffenen ist damit nicht geholfen.

Auch die Bonner Regierung hat das Problem allzu lange verschleppt. Vor wenigen Wochen segnete das Bundeskabinett zwar Rüttgers "Reformprojekt berufliche Bildung" ab. Doch was der Minister als die "wichtigste Strukturreform seit Bestehen des dualen Systems" preist, ist tatsächlich vor allem die Zusammenfassung längst bekannter und umstrittener Vorschläge.

Immerhin gibt es mittlerweile hier und da ein paar kleine Lichtblicke: Die längst veralteten Berufsbilder werden schneller an die modernen Anforderungen angepaßt. Im Sommer wird es vierzehn neue Ausbildungsberufe geben, davon vier in der zukunftsträchtigen Informations- und Kommunikationstechnik. Innerhalb von zwei Jahren werden insgesamt 26 neue Berufsbilder geschaffen und über fünfzig den veränderten Anforderungen angepaßt sein. Auch die Berufsschulen sollen endlich reformiert werden - eine längst überfällige Anpassung an die Bedürfnisse der Betriebe. Und schließlich haben die Tarifparteien inzwischen mehr als sechzig Tarifverträge beschlossen, in denen konkrete Vereinbarungen über die Zahl der Lehrstellen verankert ist. Kleine Schritte, gewiß. Aber nur mit vielen solchen Mosaiksteinen ist die Lehrstellennot in den Griff zu bekommen.