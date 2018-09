Inhalt Seite 1 — Wolfram Siebeck: Geheimnisse gibt es nicht! Seite 2 Auf einer Seite lesen

Man kann darüber streiten, was zuerst da war, der Tourismus oder die Autoren, die fremde Länder so portraitieren, daß der Leser sie sehen möchte. Pure Neugier oder Verführungskunst - im Grunde ist das egal. Die daraus entstandene Umweltzerstörung ist jedenfalls unübersehbar. Mittelmeerküsten gleichen übervölkerten Vorstädten, Trekkingpisten wurden zu Müllhalden. Rüdesheim zur Weinlese oder Saint-Tropez im Sommer - die gleichen Alpträume von Abgasen und Freizeitschlümpfen. Reportagen über die Schönheit einer Landschaft führen automatisch zu deren Zerstörung. Und Sie, Herr Siebeck, richten Sie mit Ihren Berichten über Restaurants nicht Ähnliches an?

Die Frage ist berechtigt. Als Einzeltäter ist mein Einfluß allerdings nicht so gewaltig. Aber wenn dann noch andere Kollegen die Delikatessen auf den Tellern und die Prominenz an den Tischen eines Restaurants beschreiben, kann das Veränderungen bewirken. Ein Beispiel: Vor einigen Monaten begrüßte ich hier den Wechsel am Herd des Pariser Hotels "Vernet". Ich fand den neuen Küchenchef überragend und stellte der entspannten, genußfrohen Atmosphäre des schönen Speisesaals die auf Sparsamkeit fixierten deutschen Esser gegenüber. Ich beschrieb ein Mittagessen unter Franzosen.

Jetzt war ich gegen meine Gewohnheit zum Abendessen im Hotel "Vernet". Und alles war anders. Das Restaurant zwar bis auf den letzten Platz voll. Aber nicht ein Franzose saß unter der gläsernen Jugendstilkuppel. Der Abend gehörte den Touristen. Dabei hätten sie Zeit, sich den Luxus zu leisten, den ein Mittagessen darstellt, nach dem man nicht mehr ins Büro zurückkehren muß. Aber wie es scheint, ist ein gutes Essen in Köln und Chicago, in Bern und Stockholm immer noch etwas sehr Besonderes, das man erleben will wie einen Opernabend. Feierlich, etepetete. Eine Ausnahme eben. Und entsprechend steif verlief auch der Abend. Kein unbekümmertes Stimmengewirr wie mittags, kein Gelächter. Statt dessen angespannte Erwartung bei den Gästen und unterdrückte Verzweiflung bei den Kellnern. Diese sprachen nur englisch und präsentierten jeden Teller mit auswendig gelernter Inhaltsangabe, laut, einschüchternd und bemitleidenswert. Sogar die Portionen waren ungewöhnlich groß und ließen das Raffinement vermissen, das mich hier beim Mittagessen so beeindruckt hatte.

Ich bin sicher, daß dieselben Gäste, die da bei Kerzenlicht ein Menü für 150 Mark aßen (ohne Wein) und sich bemühten, es wunderbar zu finden, es mittags viel mehr genossen und, wären sie in ein Bistro gegangen, sogar gelacht hätten.

Es waren die falschen Menschen zur falschen Zeit. Meine Kollegen und ich haben sie hierhergelockt, wo es vordem noch natürlich zuging. Möglicherweise füllen sie die ökonomische Lücke, die abends durch fehlende Staatsbeamte in vielen der teuren Restaurants entsteht. So mögen sie den Wirten das Überleben garantieren. Aber die Feinschmeckergastronomie verkommt auf diese Weise zur Touristenattraktion. Und das bewirkt auf Dauer nichts anderes als Busladungen von Pauschaltouristen im Rüdesheimer "Rebstock".

Trotzdem soll hier nicht das Ende der Restaurantkritik eingeläutet werden. Sie ist nach wie vor nötig, um vor den unerfüllten Versprechungen vieler Wirte zu warnen. Und sie ist, wenn es sich um Empfehlungen handelt, sehr oft lebenswichtig für kleine Häuser, denen die Möglichkeit zu effektvollem Marketing fehlt und die daran zugrunde gehen können, daß sie abgelegen und unbekannt sich in einer Flaute befinden.