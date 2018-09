Inhalt Seite 1 — Der komplette Artikel: Die Bundesregierung muß den NS-Opfern im ehemaligen Ostblock helfen Seite 2 Seite 3 Auf einer Seite lesen

Budapest/Prag -

Damals, als noch die rote Fahne über dem Parlament in Budapest wehte, konnte Andras Loconsi seinen Arbeitsplatz im Jüdischen Hospital jeden Morgen binnen weniger Minuten erreichen. Es gab wenig Verkehr und für einen Krankenhausdirektor auch keine Finanzprobleme.

Heute, nach acht Jahren Demokratie und Kapitalismus, muß sich Loconsi durch den Stau quälen. Im Stop-and-go-Verkehr fragt er sich, wann sein Krankenhaus wohl schließen muß. "Lassen Sie mich ganz offen sein", sagt er eines Morgens in seinem Büro. "Zum ersten Mal muß ich mich fragen, ob ich 320 Holocaust-Überlebende aus ihren Betten jage und auf die Straße schicke."

Hat der Mann einen schlechten Tag? Als ob er meine Gedanken lesen könnte, beugt sich der dünne, grauhaarige Arzt über den Tisch: "Ich höre, der deutsche Präsident Herzog hat zugesichert, es werde Zahlungen geben. Ich höre, jüdische Organisationen erhalten rund 180 Millionen Dollar von Schweizer Banken." Er holt Atem und setzt neu an: "Bis alles verhandelt ist, bis der Verteilungsschlüssel feststeht, bis uns ein Scheck erreicht, ist hier wahrscheinlich schon alles geschlossen." Loconsi lehnt sich zurück.

Unter allen Opfern des Holocaust sind die Juden in Mittel- und Osteuropa die Vergessenen. Es sind vermutlich einige zehntausend Überlebende, die, anders als ihre Schicksalsgenossen in westlichen Ländern, während der vier Jahrzehnte des Kalten Krieges keine direkten Entschädigungszahlungen aus Deutschland erhalten durften. Die Bundesregierung vereinbarte 1992 mit der Jewish Claims Conference (die seit Jahrzehnten die Gelder weiterleitet), jenen "schwerbeschädigten NS-Opfern" 500 Mark Rente im Monat zu zahlen, die gerade aus der früheren Sowjetunion ausgewandert waren. Diejenigen, die blieben, wurden ausgeschlossen. Die deutsche Regierung bestand auf zweiseitigen Verträgen mit ihren Heimatländern. So wurden in einigen Nachfolgestaaten der Sowjetunion Stiftungen gegründet, die sich - angeblich - um diese Menschen kümmern sollten.

Aber wer ist schon ein NS-Opfer? Weil das Bonner Finanzministerium keinerlei Kriterien vorgegeben hat und weil es die Verteilung der Gelder nicht überwacht, sind die Ergebnisse in vielen Fällen skandalös. Unter denjenigen, die in der Ukraine einmalig eine Entschädigung erhalten, sind nur zwei Prozent Juden. Litauen und Estland haben je zwei Millionen Mark zugunsten überlebender Juden akzeptiert, aber niemand kann verbindlich sagen, wie dieses Geld verwendet wird. Mit der lettischen Regierung konnte keine Lösung gefunden werden, weil es keine Einigung über die SS-Veteranen gibt. Bittere Ironie: Ein ehemaliger lettischer SS-Mann, der zeitweise als Wächter im Konzentrationslager eingesetzt war und danach im Krieg verwundet wurde, kann, wo immer er heute lebt, eine Kriegsopferrente aus Deutschland bekommen. Sein jüdischer Nachbar, der KZ-Opfer war, geht leer aus.