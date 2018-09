Wie sagte doch der Dichter? "Gepriesen sei mir der Zufall er hat größere Dinge getan als klügelnde Vernunft . . .", jubelt Schillers Ferdinand. Daß Daniela Dahn 1993 anläßlich eines Treffens ost- und westdeutscher Autoren beim Essen neben den Leiter des Rowohlt Verlages zu sitzen kam, war so ein Zufall. Michael Naumann stellte nämlich seiner Tischdame bei der Suppe die harmlose Frage, woran sie gerade arbeite. Und Daniela Dahn, deren Sache Small talk nicht ist, weil präzise formulierte Debatten ihr weit mehr liegen, tat umgehend kund, daß sie zum Schreiben selten käme.

Die Sprecherrolle in der Bürgerinitiative ihrer Ostberliner Reihenhaussiedlung beanspruche sie im Moment sehr. Immer wieder aufs neue müßten sie und ihre Nachbarn sich gegen Rückgabeforderungen wehren. Da war sie auf einen Mann gestoßen, der diese ganze Eigentumsgeschichte mit sehr kritischem Blick sieht. Und da er als Verleger ein Gespür für Themen haben muß, schlug er ihr beim Dessert vor: Da machen wir doch mal ganz schnell ein "rororo aktuell".

Ein Jahr später war es fertig: "Wir bleiben hier oder Wem gehört der Osten?" Untertitel: "Vom Kampf um Häuser und Wohnungen in den neuen Bundesländern". Es geht um die Entstehung der Vermögensregelungen mit ihren katastrophalen Folgen. 1996 erschien, ebenfalls auf Wunsch des Rowohlt Verlages, "Westwärts und nicht vergessen - Vom Unbehagen in der Einheit" (ZEIT Nr. 24/96). Günter Gaus apostrophierte den Band als "Oppositionsbuch im allerbesten Sinne". Beide Titel standen monatelang auf Bestsellerlisten ganz oben und verkaufen sich von allein. "Westwärts . . ." erscheint im Juni als Taschenbuch.

Was Wunder: Souverän und scharf vergleicht Daniela Dahn die beiden deutschen Staaten miteinander. Zahlen, Fakten und Beispiele hat sie mit einer Akribie recherchiert, vor der man nur den Hut ziehen kann. Und: Sie trifft haargenau das Lebensgefühl der Ostdeutschen fast aller Couleur.

Die Autorin gibt unumwunden zu, das Ausmaß der Arbeit unterschätzt zu haben. Zweifelsfrei aber liegt ihr das Thema. "Sie ist offenbar eine von jenen Frauen, die sich nicht so richtig fürchten können, vor nichts und niemandem", bescheinigte ihr ein Rezensent der Süddeutschen Zeitung. Einmischung hält sie für eine Form der Psychohygiene: "So kann ich wenigstens behaupten, ich habe es versucht." Und das honoriert das Publikum.

Bei jeder Lesung, egal ob in Ost oder West, wird sie gefragt, woher sie den Mut für eine so offensive Argumentation nehme. Immerhin verstößt sie gegen solche Denktabus wie: man dürfe nicht vergleichen, nicht relativieren. Dabei rechnet sie niemals Schuld an sich auf.

Sie seziert Doppelmoral und Amnesie des Anklägers. Und das Schlimmste: Daniela Dahn denkt nicht im Traum daran, ihre Vergangenheit als Kompaktmüll zu entsorgen, sondern sie setzt sich selbstbewußt damit auseinander.