Eigentlich sollte Klaus Dieter B. die Zeit bis zum Prozeßbeginn im Untersuchungsgefängnis Neumünster verbringen, so lautete der Wille des Richters. Doch der Amtsarzt, der Herrn B. dort untersuchte, schlug die Hände über dem Kopf zusammen: Nach drei Herzinfarkten, zwei Schlaganfällen und zahlreichen Operationen war nach Meinung des Arztes täglich mit dem Ableben des Sechzigjährigen zu rechnen, und so wies er ihn als haftunfähig aus der Anstalt.

Auch der heutige Gerichtstermin kam nur zustande, weil der Angeklagte eine dringende Operation absagte. Im Frühjahr 1996 gab Klaus Dieter B. Anzeigen in den Kieler Nachrichten auf, in denen er die Bekanntschaft "vollschlanker" Damen suchte. Aber Herr B. war weniger an üppigen Figuren als an ordentlich gefüllten Sparbüchern interessiert.

Stets gab er sich als wohlhabender Witwer mit Landbesitz in Amerika und ernsthaften Absichten für ein spätes Glück aus. Freilich taten sich, wie so häufig in seinem Leben, finanzielle Engpässe auf, kaum waren die ersten Herzensbande gesponnen.

Marie Luise S. zeigte sich schon nach wenigen Tagen der Freundschaft recht großzügig und half mit 15 000 Mark für eine angebliche Autoreparatur aus. Für eine dringende Reise nach New York und kleinere Anschaffungen überreichte sie Herrn B. weitere Beträge. Insgesamt verlor ihr Depot innerhalb weniger Wochen einen Wert von 30 000 Mark. Davon erwarb Herr B. einen Audi und fuhr in den Urlaub.

Frisch erholt, schritt er zu weiteren Eroberungen, zumal ihm der mickrige Audi nicht lange gefiel und er sein Auge bereits auf einen angemessen ausgestatteten Mercedes geworfen hatte. "So!

Todkrank, aber Auto fahren. Flotter Hirsch, flotter Wagen", kommentiert der Richter bitter. Mit Geschichten von Hausverkäufen in den USA, Notariatskosten in Deutschland und familiären Trauerfällen in Spanien erleichterte Herr B. drei weitere Damen um ihre Ersparnisse.

Margot S. nahm sogar einen Kredit auf, um die gemeinsame Zukunft zu finanzieren. Der Angeklagte ist geständig und erspart damit den geprellten Frauen einen peinlichen Auftritt vor Gericht. Wo allerdings das "schöne Geld" geblieben ist, insgesamt 74 000 Mark, kann Herr B. nicht erklären, denn für die Wagen leistete er jeweils nur Anzahlungen.