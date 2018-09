Die Deutschen können zufrieden sein. Auf dem heimischen Markt wird es vorerst - mit einer Ausnahme - keine bestrahlten Lebensmittel geben.

Vergangene Woche zeichnete sich nach langer Diskussion eine Einigung in der Europäischen Union ab. Neue Richtlinien sollen nun europaweit die erlaubte Strahlendosis, die Kennzeichnung und die Kontrolle der bestrahlten Produkte regeln. Doch vorerst kann jeder Mitgliedsstaat noch selbst bestimmen, welche Waren in die Strahlenkammern gefahren werden. Erst in fünf Jahren soll es eine gemeinsame Liste von Lebensmitteln geben, die mit ionisierenden Strahlen behandelt und dann auch EU-weit gehandelt werden können.

Zwar ist sowohl noch die Zustimmung des Ministerrats als auch die des Europäischen Parlaments erforderlich, doch Bundesgesundheitsminister Horst Seehofer feiert die Regelung bereits als einen "großen Schritt für den Verbraucherschutz". Zu Recht. In der Vergangenheit versuchten immer mehr ausländische Hersteller trotz des nationalen Verbots, ihre bestrahlten Produkte nach Deutschland zu importieren. In vielen europäischen Mitgliedsstaaten ist das Verfahren schließlich längst gang und gäbe. Allein die Franzosen dürfen über zwanzig verschiedene Produkte mit Strahlen konservieren, darunter Leckereien wie Erdbeeren und Entenfilets. Die Belgier bestrahlen Zwiebeln und Knoblauch, die Holländer Krabben, und die Briten dürfen ganz allgemein Früchten und Fischen eine Strahlendosis verpassen.

Solange es keine europaweite Regelung gab, drohten diese Produkte auch auf den deutschen Markt zu kommen. Im Binnenmarkt kann ein Mitgliedsstaat die Waren aus anderen EU-Staaten nämlich nur verbieten, wenn er damit die eigene Bevölkerung vor Gesundheitsgefahren schützt. Bislang aber fehlt der Beweis, daß bestrahlte Lebensmittel gesundheitsgefährdend sind.

Bereits im März mußte die Bundesrepublik deshalb die Einfuhr von bestrahlten Kräutern und Gewürzen genehmigen. Viele Gewürze werden in fernen Ländern unter freiem Himmel getrocknet, sind stark keimbelastet und müssen deshalb konserviert werden. Neben der Bestrahlung gibt es dafür zur Zeit noch keine befriedigenden alternativen Verfahren. Auch die neue Richtlinie schreibt deshalb zu Recht fest, daß getrocknete Kräuter und Gewürze als einzige Produkte europaweit bestrahlt werden dürfen. Für alle anderen Lebensmittel aber ist die Methode prinzipiell abzulehnen. Denn nicht selten dient Bestrahlung lediglich dazu, die ekelhaften Auswüchse der modernen Massenfertigung zu kaschieren. Statt etwa Hühner artgerecht und damit gesund zu halten, werden die salmonellenverseuchten Tiere nach dem Schlachten durch die Strahlenkammer geschickt - und gelten nur deshalb als genießbar. Wie andere Konservierungsverfahren auch verändern die Strahlen die Lebensmittel und ihren Nährwert. Der Verbraucher aber merkt es nicht. Bestrahlte Zwiebeln oder Kartoffeln etwa können nicht mehr auskeimen und wirken frisch, auch wenn sie alt sind.

Dem Vorwurf der Verbrauchertäuschung allerdings wollten sich die EU-Staaten diesmal nicht schon wieder aussetzen. Deshalb machten sie in den neuen Richtlinien ein wesentliches Zugeständnis. Bestrahlte Produkte sollen in der EU ausnahmslos gekennzeichnet werden. Selbst wenn also in fünf Jahren massenhaft bestrahlte Lebensmittel auf den heimischen Markt kommen sollten, kann sich jeder davor schützen: Er muß eben genauer hinschauen.