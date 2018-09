Der Gratulant dachte mehr an sich selber denn an den Jubilar.

Während Theo Waigel seinen Ehrentag als Deutschlands längstdienender Bundesfinanzminister vergangenen Samstag frohgemut mit einer Radtour im sonnigen Schwaben beging, sandte Bundesbankpräsident Hans Tietmeyer dem Rekordhalter ein paar eher nüchtern gehaltene Zeilen. Das Amt des Finanzministers, so der Gratulant, sei eines der schwersten, und dann: "Auch in heiklen Situationen hat er sich bisher immer für die Unabhängigkeit der Bundesbank eingesetzt. Trotz aller aktuellen Diskussionen gehe ich davon aus, daß er es auch in Zukunft tun wird."

Waigel wird sich an den Wunsch halten - wenn auch nur gezwungenermaßen.

Am Dienstag brach er eine Kraftprobe mit der Bundesbank ab, die es in der Republik in dieser Härte noch nicht gegeben hatte. Die liberalkonservative Koalition wollte im Schnellverfahren das Bundesbankgesetz ändern, um in höchster finanzieller Not schon 1997 einen Sondergewinn aus höherbewerteten Gold- und Devisenreserven einstreichen zu können. Die 95,2 Millionen Unzen Goldreserven stehen seit Jahren mit 92,4 Dollar je Feinunze zu Buche, der Marktpreis liegt längst bei 340 Dollar.

Weil die Koalition nicht mehr die Kraft hat, den Etat durch Einsparungen oder Steuererhöhungen zu sanieren, sollte die Bundesbank dem Staat mit der Notenpresse aus der Klemme helfen. Auf empörte Reaktionen aus dem In- und Ausland hin verzichtete die Regierung auf den Buchungstrick für 1997. Nach einem Treffen zwischen Waigel und Tietmeyer hieß es am Dienstag in Bonn: "Es wird weitere Gespräche zwischen Bundesbank und Finanzministerium über eine Neubewertung einzelner Positionen in der Bilanz für 1997 mit der Ausschüttung 1998 geben." Von einer Verabschiedung des geänderten Bundesbank-Gesetzes bereits in der kommenden Woche ist nicht mehr die Rede. Nun will man sich Zeit lassen bis zum Ende des Jahres.

In Waigels und Kohls Kalkül ging es vor allem darum, die fraglich gewordene Maastricht-Qualifizierung zu sichern. Ein Sondergewinn der Bundesbank fließt zwar nicht in den Haushalt, wirkt sich aber bei den Finanzkriterien des Maastricht-Vertrages als Entlastung aus. Deutschland hätte bei der Eingangsprüfung für den Euro Anfang 1998 bella figura machen können. Gleichzeitig hätte es die Meßlatte für andere Kandidaten so hoch gelegt, daß das gefürchtete Italien sie zwangsläufig reißen müßte.

Um ihre Operation zu legitimieren, setzte die Koalition die Behauptung in die Welt, das Europäische Währungsinstitut (EWI) zwinge die Bundesregierung zu der Höherbewertung. Dabei hat das EWI lediglich festgestellt, daß nach 1999 jener Teil der Goldreserven, der an die Zentralbank übertragen wird, innerhalb der EU einheitlich bewertet werden muß. Der Maßstab dafür liegt aber noch nicht fest.