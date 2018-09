Sekunde, gleich geht's los. Nur noch eben eine anstecken, dann sind wir wieder für Sie da. Wie bitte? Ja, ganz recht, wir rauchen. Und zwar gern und hoffentlich noch viele Jahre.

Allerdings, dies muß leider zugegeben werden, macht es erheblich weniger Spaß als früher. In Zeiten, in denen die Zahl der Kritiker stetig ansteigt, die Aschenbecher in Kneipen und Restaurants dagegen immer weniger werden, vergeht sogar uns bisweilen der Appetit.

Es sind geradezu amerikanische Verhältnisse, die da verschärft um sich greifen, selbst in unserer einst recht toleranten Heimatstadt: Rauchen auf dem U-Bahnsteig? Verboten. Im vegetarischen Imbiß, beim Openair-Konzert, auf Behördenfluren? Wehe! Und sogar dort, wo zwar nicht absolute Verdammnis droht, wie etwa bei unserem Lieblingsitaliener oder am Arbeitsplatz, muß mit bösen Blicken und giftigen Bemerkungen jederzeit gerechnet werden.

So was drückt unheimlich auf die Psyche. Da kommt der Urlaub gerade recht.

Wir brennen förmlich darauf, endlich die Koffer zu packen und stehenden Fußes die Stadt zu verlassen. In welche Richtung? Nun, was bleibt noch groß, wenn aus den genannten Gründen bereits die halbe Welt flachfällt, nicht wahr.

Wen wundert's, daß die Welle der Verbote und Beschränkungen machtvoll auf immer mehr Reiseziele überschwappt. Jüngstes Beispiel: das Nordsee-Eiland Föhr, in Insiderkreisen bereits "die grüne Insel" genannt. Und das nicht ohne Grund. "Mit neuen Umweltaktivitäten", vermeldete unlängst die in Wyk ansässige Kurverwaltung, "gehen wir in die Saison 1997.

Tja, jetzt ist natürlich Schluß mit Laisser-faire, soviel steht fest. Die Rettung wenigstens der unmittelbaren Umwelt ist schließlich eine ernstzunehmende Aufgabe, an der es auch als Gast gewissenhaft mitzuarbeiten gilt. Logisch, daß man da, im Rahmen des sogenannten Korkrecycling-Programms, jeden versprengten Sektflaschenverschluß der Mülltonne entreißt, um ihn einer ökologisch korrekten Wiedergeburt zuzuführen.