Nein, dieses Buch gibt keine Ruhe. Niemand möchte seinen lichtlosen Gedanken etwas abgewinnen. Skandalös waren die Wörter aus der Fremde ja von Anfang an. Jeder gemeine Alltagsverstand hätte es merken können: Bereits im zweiten Satz korrumpiert das unvernünftige Werk seine eigenen Maßstäbe. Rein wissenschaftlich gesehen, spottet es jeder Beschreibung. Ein schwarzer Glanz verschleiert die katastrophale Logik. Sogar die Autoren gingen auf Distanz. Das sagt doch alles.

Theodor W. Adornos und Max Horkheimers "Dialektik der Aufklärung", im amerikanischen Exil geschrieben, ist ein historisches Buch, das nicht historisch wird. Es verhandelt zweitausend Jahre Weltgeschichte auf zweihundert Seiten. Ausweglos sucht es den Beweis, daß alles ausweglos ist. Wie im schlechten Märchen, so heißt es mit pathetischem Pessimismus, schlägt der Zivilisation ihr Gutes zum Schlechten aus. "Heillos ist der Geist und alles Gute in seinem Ursprung und Dasein in dieses Grauen verstrickt." Selbstzerstörung ist das Mysterium des Fortschritts. Gewiß, die Menschheit hätte ihr Glück machen können. Aber die selbstherrliche Vernunft hinterließ nur unvergänglichen Schrecken. Aus dem Universum des Lebendigen wurde eine geschlossene Anstalt aus der bürgerlichen Kultur eine Mischung aus Ballhaus und Barbarei. Wissenschaft und Technik schenkten nicht die Würde des selbstbewußten Lebens, sondern die Gefangenschaft des Konsums. Obwohl der Überfluß herrscht, bringen alle noch Opfer. Am Ende ist wieder der Anfang. Aufklärung, schreiben Adorno und Horkheimer auf Augenhöhe mit dem Faschismus, schlägt um in den Mythos. "Die vollends aufgeklärte Welt strahlt im Zeichen triumphalen Unheils."

Sätze, wie in die Ewigkeit gemeißelt. Im geistfeindlichen Leben der Adenauergesellschaft gab es eine Generation, die kannte die monotone Klage im Schlaf. So wurde der alte Ladenhüter aus dem Querido-Verlag zum atheistischen Morgengebet der studentischen Linken. Schließlich übertönte es sogar das Schwarzwälder Murmeln des späten Heidegger. Diese Feindschaft blieb eine Feindschaft aus abgründiger Nähe. War nicht die elegische Rede von der "Nacht der Vernunft" nur ein anderes Wort für Heideggers "Seinsvergessenheit"?

Es bedarf nur geringer Mittel, um die "Dialektik der Aufklärung" ganz undialektisch zu erledigen. Was Adorno und Horkheimer unter Vernunft verstehen, ist unvernünftig was sie als historische Wahrheit ausgeben, nur eine schwarze Erzählung. Doch nachdem dieses Buch immer wieder verworfen wurde, kommt es heute darauf an, sein Bestes, die Kritik der Bewußtseinsindustrie, zu retten. Nicht als strenge Philosophie, sondern als Korrektiv für die liberale Wissenschaft vom Menschen. Denn wenig fürchteten Adorno und Horkheimer mehr als die humane Hölle einer gedächtnislosen Gegenwart, die im Spiegel ihrer Spiegel nur noch sich selber kennt. Dann wäre alle Welterfahrung fugenlos und ohne den Makel der Negativität, eine Synthese aus Fernsehen und Konsum, Technik und Wissen. Tempi passati? Demokratien brauchen nicht nur ein Bewußtsein der Freiheit, sondern ein Bewußtsein dessen, was sie nicht sind: ein Bewußtsein der Vorgeschichte und ihrer sinnlosen Opfer. Diese Vergeßlichkeit der Freiheit ist das heimliche Thema der "Dialektik der Aufklärung".

Es wird noch seine Unhaltbarkeit überleben.