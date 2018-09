Ohne George Marshalls Rede am 5. Juni 1947 in Harvard und ohne den Marshallplan - am 3. April 1948 in Washington vom Kongreß verabschiedet - wäre die Nachkriegsgeschichte Deutschlands wahrscheinlich ganz anders verlaufen. Auch die Geschichte Europas. Die großzügige Hilfe der Vereinigten Staaten wurde zwar primär aus strategischem Kalkül gegeben, sie war aber zugleich ein in der Weltgeschichte erstmaliger Akt großer ökonomischer Solidarität gegenüber anderen Völkern.

Ohne den Marshallplan wäre - angesichts des Elends von Millionen - der Kommunismus leicht in den Westen Mitteleuropas, nach Südund Westeuropa vorgedrungen; Stalins Imperialismus hätte möglicherweise leichtes Spiel gehabt. Für den ökonomischen und politischen Erfolg des Marshallplans war es ein Glücksfall, daß Stalin ihn ablehnte und die von ihm beherrschten Staaten im Osten Europas von einer Beteiligung ausschloß. Sonst wären die Zuwendungen der Amerikaner für den Marshallplan in Europa versickert; der Sieg der erfolgreichen Marktwirtschaft über die erfolglose Bezugsscheinwirtschaft, ja über die den Kommunisten selbstverständliche Zentralverwaltungswirtschaft wäre wahrscheinlich vereitelt worden.

Aber wer will wissen, was geworden wäre, wenn . . .? Tatsächlich fielen für uns Deutsche in den drei westlichen Besatzungszonen im Jahre 1948 fast gleichzeitig drei positive Faktoren ins Gewicht: der Marshallplan, die Währungsreform und der Beginn der volkswirtschaftlichen Deregulierungen. All dies zum Teil in der Form von Gesetzen der Besatzungsmächte, zum Teil in ihrem Auftrag erlassen. Die Bundesrepublik wurde erst ein Jahr später begründet. Der Kalte Krieg hatte schon 1947 eingesetzt.

Winston Churchill hatte bereits 1946 in seiner Zürcher Rede die westwärts gerichtete Expansion der Sowjetunion diagnostiziert, auch das Wort vom Eisernen Vorhang stammt von Churchill. Er hatte deshalb die Franzosen, die noch ein Jahr zuvor seine Kriegsverbündeten gewesen waren, zur Versöhnung mit den Deutschen aufgerufen, die noch im Vorjahr die gemeinsamen Feinde gewesen waren, und die Bildung der "Vereinigten Staaten von Europa" vorgeschlagen (wobei er charakteristischerweise England ausnahm, das auf das Commonwealth gestützt bleiben würde).

Die übergroße Mehrzahl der Deutschen konnte weder 1946 die Rede Churchills noch 1947 die Rede Marshalls in ihr Bewußtsein aufnehmen. Erst die dritte große Rede, mit der Robert Schuman 1950 den Anstoß für die Bildung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (Schuman-Plan) gab, trat ins allgemeine Bewußtsein. Kohle und Stahl waren die Schlüssel für den Wiederaufbau der weitgehend zerstörten europäischen Städte und der Volkswirtschaften insgesamt. Der geistige Urheber des Schuman-Plans, der große Franzose Jean Monnet, begann die westeuropäische Integration mit sechs Staaten: Frankreich, Deutschland, Italien, Holland, Belgien und Luxemburg. Aber er zielte von vornherein sehr viel weiter. Sein Weg war auf eher englische Weise pragmatisch: ein Schritt nach dem andern, nicht alle auf einmal. Ohne Monnet gäbe es wohl kaum die heutige Europäische Union mit fünfzehn Mitgliedsstaaten. Aber es gäbe sie auch nicht ohne George Marshall.

Es gab nach Kriegsende nur wenige Deutsche, die mit ausreichendem Überblick den Marshallplan (damals zumeist ERP - European Recovery Program - genannt) zureichend einordnen konnten. In der großen Mehrheit kämpften wir um Lebensmittel und Kohlen, wir waren kurz vor dem Verhungern. An manchen Tagen des Winters 1946/47 blieben wir im Bett, weil wir nichts zu essen hatten und auch nichts zum Heizen. Aber die Demontagen der übriggebliebenen Industrieanlagen gingen weiter, und die Arbeitslosigkeit stieg; der einzige Markt war der Schwarzmarkt. Ansonsten hatte die Wirtschaft nicht die geringste Ähnlichkeit mit dem, was wir Studenten von unseren Professoren über Ökonomie lernten.