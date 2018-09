Inhalt Seite 1 — Der Schwindel mit den Etiketten Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Originalflaschen, insgesamt 252 000 Stück, wurden aus Frankreich importiert. Aus Portugal kamen 240 000 Korken mit dem geschützten Aufdruck "Champagne", dazu die gleiche Anzahl von goldfarbenen Folienkapseln. Die Etiketten mit den Phantasienamen "Paul Lambert" und "Charles Lemond" ließ man in Südafrika drucken. Die Abfüllung stammte ebenfalls aus heimischen Fässern: Schaumwein vom Kap, perfekt getarnt als französischer Champagner. Die Manager der Koöperatiewe Wijnbouwers Vereeniging (KWV), der größten Weinbaugenossenschaft in Südafrika, rieben sich die Hände: Ihre Operation unter dem Decknamen "Project Spark" versprach ein spritziger Erfolg zu werden.

Als in der Silvesternacht 1990/91 die Sektkorken knallten, feierten "Paul Lambert" und "Charles Lemond" mit. Manche Flaschen hatten eine Odyssee um die halbe Welt hinter sich: Kapstadt, Kalifornien, Bremerhaven, Paris, Kapstadt.

Unvorhergesehene Probleme traten nur in Amerika auf dort stellte die zuständige Kontrollbehörde, das Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms (BATF), nämlich fest, daß es sich bei dem Produkt mit dem vermeintlichen Herkunftsort Epernay in der Champagne um eine Fälschung handelt. Nach einer Irrfahrt über Europa tauchten schließlich 1454 Kisten "Charles Lemond" bei einer Zollauktion herrenloser Güter in Kapstadt auf. Die Kisten, Stückpreis knapp vierzig Mark, gingen weg wie warme Semmeln. Denn die arglosen Käufer glaubten, daß es sich um echten Champagner handelte. Eine Expertise des Landwirtschaftsministeriums, extra für die Zollbehörde erstellt, wies das Getränk zwar als gewöhnlichen Sekt aus. Aber dieser ernüchternde Befund wurde den Kunden vorenthalten.

Fünf Jahre zogen ins Land. In der Zwischenzeit waren die Apartheid und die Wirtschaftssanktionen gegen Südafrika abgeschafft worden, die KWV durfte endlich ganz legal den Weltmarkt erobern, und das "Project Spark" geriet in Vergessenheit. Jedenfalls wollen sich die Manager von KWV nicht mehr an die dubiose Geschichte erinnern. Nun aber tauchten diverse Schriftstücke auf, die auch in den Besitz der ZEIT gelangten und die Genossenschaft in die Bredouille bringen. Ein Fax, Ende August 1990 vom KWV-Exportmanager Niel van Staden abgesandt, belegt zum Beispiel den Import von 252 000 französischen Champagnerflaschen der Premiumklasse. Ein recht merkwürdiger Deal, wenn man bedenkt, daß Südafrika normalerweise alle Flaschen selber herstellt. Dann ist da jener hausinterne Vermerk, in dem van Staden den Produktionsmanager David Toua anweist, das Wort Südafrika möge nirgendwo auf den Etiketten erscheinen, auch nicht der Name des Herstellers des Verpackungsmaterials. Der Hintergrund: Die Bezeichnung "Champagne" ist international streng geschützt.

Nur Edelweine, die mit Trauben aus der französischen Region Champagne gekeltert wurden, dürfen sie tragen.

Nun flog der Coup der KWV auf, und die ehrlichen Weinerzeuger am Kap sind empört. Sie fürchten um ihren guten Ruf. Weine vom Kap sind derzeit nämlich en vogue und werden von Kennern in aller Welt geschätzt. Überdies verstößt ihr Genuß nach dem Ende der Apartheid nicht mehr gegen die Gebote politischer Korrektheit. Seit dem Wendejahr 1990 stieg der Export um 1300 Prozent allein in diesem Jahr werden rund hundert Millionen Liter ausgeführt.

In der Sorge der Winzer schwingt freilich auch Schadenfreude mit. Denn die 1918 gegründete Genossenschaft KWV nimmt eine schier allmächtige Marktposition ein. Sie vertritt nicht nur die wirtschaftlichen Interessen ihrer 4751 Mitglieder, sondern überwacht auch die Einhaltung maßgeblicher Wein- und Spirituosengesetze. Halb private Genossenschaft, halb staatliche Kontrollinstanz - ein Paradebeispiel für die Verflechtung von Staat und Wirtschaft in den Zeiten der Apartheid.