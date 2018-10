Volker Kreß, der 57jährige Bischof der sächsischen Landeskirche, redet gern in Beispielen. Wird er gefragt, wie es um den christlichen Glauben in Ostdeutschland bestellt ist, nennt er keine Zahlen, sondern erzählt von der Begegnung in Dresden, als der Geistliche in einer Kirche von einem Schweriner Ehepaar zur Seite genommen wurde. Die beiden Besucher wunderten sich über das Kreuz im Altarraum: "Würden Sie uns mal sagen, was diese hängende Figur bedeutet?"

Der Landesbischof ist besorgt. Die überwiegende Mehrheit im Osten habe "von Vaterunser und den Zehn Geboten keinen Schimmer", klagt Volker Kreß, "und selbst das Kreuz ist vielen Menschen kein Begriff". Seinem künftigen Bischofskollegen in Magdeburg, dem Wolfener Pfarrer und Bürgerrechtler Axel Noack, erging es nicht besser, als er jüngst mit Abiturienten über Gott und den Glauben ins Gespräch kam. Dabei stellte der 47jährige fest, "daß die ungefähr genausoviel über das Christentum wissen wie über den Buddhismus".

Nämlich nichts. Am Ende diskutierten die Gymnasiasten, ob Jesus nun 500 oder 1000 Jahre "nach unserer Zeitrechnung" geboren wurde. "Daß Jesus und das Jahr Null ein Ding sind, ahnte keiner", sagt Noack.

Die meisten Ostdeutschen haben mit dem Heiland nichts im Sinn, weil ihnen das Christentum eine fremde Religion ist. 70 Prozent sind konfessionslos, aber auch die verbliebenen Mitglieder stehen ihren Kirchen ferner als im Westen.

Nach einer Studie "Fremde Heimat Kirche" der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) aus dem vergangenen Jahr gaben im Osten 50 Prozent der Kirchenmitglieder an, niemals zum Gottesdienst zu gehen, im Westen waren es nur 20 Prozent. Auch in der Glaubenspraxis gibt es Unterschiede: Während im Westen 28 Prozent erklärten, niemals zu beten, sind es im Osten 70 Prozent.

Und während nur jeder zehnte Westdeutsche jede Form des Gottesglaubens ablehnt, tut dies im Osten jeder zweite. Nur in wenigen Gebieten, etwa im pietistisch geprägten Erzgebirge, hat der Protestantismus als kulturelle Kraft den SED-Staat überlebt, die großen Städte dagegen scheinen für die Kirchen verloren: In Erfurt und Leipzig sind noch 15 Prozent in der Kirche, in Magdeburg 8 Prozent, in der Lutherstadt Eisleben gerade mal 7 Prozent.

Resignation macht sich unter den Gemeinden breit, weil das Engagement der protestantischen Kirchen im Vorfeld der politischen Wende von 1989 nicht in einen kirchlichen Aufbruch mündete. Die Verdienste der Protestanten an der Wende sind unbestritten: Ohne die kirchlichen Basisgruppen wäre das Ende der DDR nicht so schnell und so gewaltfrei gekommen. Theologen strömten an die Runden Tische, Pfarrer bekleideten plötzlich Ministerämter. Die Wende-Helden wurden bejubelt, aber die Kirchen verloren weiter an Boden. Die größte Bindekraft der Kirchen, einen ideologiefreien Raum im repressiven Stasi-Staat zu bieten, war nach der Wende obsolet. Mit der neugewonnenen Freiheit erst wurde deutlich, daß nicht Religion oder Gottesglaube die Menschen in Sonntagspredigten und Montagsgebete zog, sondern das Bedürfnis nach einem Raum fern der Allmacht der Partei. Die Kirche war Gedankenwerkstatt, in der Umweltbibliotheken und Friedenskreise gedeihen konnten. Nach einer Nischenexistenz war nach der Wende jedoch kein Bedarf mehr: Die Lust am Engagement trat zugunsten individuell ausgelebter Freiheit zurück.