Die Vollversammlung der Freien Akademie der Künste in Hamburg hat eine Resolution zur Rettung des Geburtshauses von Hans Henny Jahnn beschlossen. Jahnn war Mitbegründer der Akademie und ihr erster Präsident. Sein Geburtshaus in Hamburg-Stellingen, wo er seine Kindheit und Jugend verbrachte und seine frühen Schriften verfaßte, ist zum Abriß freigegeben. Die Freie Akademie "appelliert an die verantwortlichen Politiker, die Bürgerschaft, aber auch an private Mäzene, alle geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, alle Bemühungen zu unterstützen, die Stätte, in der der große Schriftsteller seine Jugend verlebte, zu erhalten und eine sein Andenken lebendig haltende Nutzung zu gewährleisten". Der eben gegründete Verein Hans Henny Jahnn (Tel. 040/58 08 83, Fax 58 08 85) will das Haus kaufen, um darin den erst unvollständig erschlossenen Nachlaß und die Jahnn-Arbeitsstelle sowie ein kleines Museum unterzubringen.