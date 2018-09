Jean-François Kahn, prominenter französischer Journalist und Chefredakteur der Wochenzeitschrift Marianne, hat sich vorgenommen, den "Neoliberalismus" zu entlarven, vor allem dessen hölzernen Jargon. Dazu hat er sich eine Rahmenhandlung ausgedacht. Deren Held, Djid Andrew, wird von der liberalen Partei auf dem Planeten Satu rn zur Erde geschickt. Auf dem Saturn führen 1930 geflohene österreichisch-ungarische Sozialdemokraten von "Kautskystadt" aus ein etatistisch-keynesianisches Regime nach allen Regeln der bürokratischen Vernunft und der Bürgerbetreuung von der Wiege bis zur Bahre. Djid Andrew soll Bericht erstatten, wie man auf dem neoliberal aufblühenden Planeten Welt die Übel ausgerottet, das heißt die Wirtschaft "modernisiert", "flexibilisiert", "Besitzstände" und "Privilegien" abgebaut und Kündigungs-, Mieterschutz und andere Überbleibsel eines vermeintlichen Ancien régime markttauglich gemacht habe.

Djid Andrew ist eine Verballhornung von André Gide. Und die Rahmenhandlung bezieht sich auf Gides Reise in die Sowjetunion, von der er 1936 mit dem alarmierenden Bericht zurückkam, daß den dort herrschenden Stalinismus kompromißlos bekämpfen müsse, wer einen demokratischen Sozialismus wolle.

Analog dazu denunzieren Djid Andrew und sein Autor Kahn die neoliberalen Zustände auf der Welt im Namen und nach den harten politisch-moralischen (nicht nur kommerziellen) Kriterien eines demokratisch legitimierbaren Liberalismus. Je länger sich Djid Andrew in der Welt des Neoliberalismus umsieht, desto mehr nimmt er hinter der dünnen Fassade von "Effizienz", "Leistung" und dergleichen nur Verheerendes und Absurdes wahr: Die "pankapitalistische Logik" eines "Marktes um des Marktes willen" kennt nur noch den Profit und richtet sich gegen die arbeitenden und kreativen Menschen. Der famosen Theorie nach gilt ein Pornoverleger als "produktiv", ein Kinderspital dagegen als "Kostenfaktor". Die Reichtumsproduktion steigt ständig, aber die Einkommensdifferenzen wachsen - von Leistung faktisch losgelöst - innerhalb der nationalen Wirtschaften wie im Weltmaßstab so dramatisch wie noch nie. Mit dem doppelten Bezug auf die theoretischen Ahnen des Liberalismus von John Locke über Adam Smith bis zu Benjamin Constant und John Stuart Mill sowie auf die streng reglementierten Zustände auf dem Saturn kritisiert Djid Andrew "die vom Sozialen abgekoppelte Ökonomie", die nicht nur Marginalisierung und Verarmung breiter Schichten hervorbringe, sondern durch die erbarmungslose Kommerzialisierung der gesamten Lebenswelt Kultur und Zivilisation zerstöre.

Mit beißendem Spott demonstriert er an den realen Zuständen in Frankreich, England, in den USA und in den Schwellenländern, in welch ausweglose Paradoxien sich die neoliberale Theorie verheddert. Die Löcher, die die Deregulierung der Lohnarbeit ins gesellschaftliche Geflecht reißt, muß der Staat flicken, der sich dadurch überschuldet und danach mit seinen als "Reformen" etikettierten Kürzungen die ohnehin schlechte Konjunkturlage noch verschlechtert, indem er die Massenkaufkraft schwächt. Die neoliberalen Köche gleichen mit ihren hausbackenen Rezepten jenen, die "gegen Verbrechen protestieren, indem sie sich an die Ideologie der Mörder anlehnen". Kahn demonstriert dies an zahlreichen Privatisierungen, die nur dazu dienten, "Staatsbesitz zu entkollektivieren, um oligarchischen Kapitalgruppen - unter staatlichem Schutz - zu erlauben, sich auf transnationaler Ebene verstärkt zu kollektivieren".

So glänzend Kahn das Elend neoliberaler Theorie und Praxis beschreibt und die "neoliberale Barbarei" offenlegt, so unbefriedigend ist seine Analyse in theoretischer wie praktischer Hinsicht. Theoretisch überzeugt seine Unterscheidung zwischen "gesunder" Marktlogik und "perverser pankapitalistischer Logik" nicht - so plausibel sie in politisch-moralischer Hinsicht erscheint. Er vermag auch den Umschlagspunkt der beiden Logiken nicht zu benennen, er beschwört nur mit zahlreichen Beispielen den Absturz.

Deshalb ist nicht absehbar, wie Kahn - außer mit dem schwachen Mittel des Aufrufs zum radikalen Umdenken - der Sackgasse eines "weltweit herrschenden Pankapitalismus" entrinnen möchte.