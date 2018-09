Inhalt Seite 1 — Die Thesen: Der neue Ärzteskandal: Mißbrauch mit System Seite 2 Auf einer Seite lesen

(...) Abrechnungsbetrügereien werden vom deutschen Gesundheitssystem enorm erleichtert.

(...)

Ein Markt, der Preisexzesse von selbst reguliert, existiert im Gesundheitssektor nicht.

Von größtem Übel in unserem Gesundheitssystem ist, daß es dem Doktor finanziell um so besser geht, je kränker seine Patienten sind. Die Regelung, nach der jede medizinische Einzelleistung, jeder Handgriff am Kranken nach Zahl und Ziffer honoriert wird, ist geradezu eine Einladung, alles Mögliche zu tun, statt sich auf das wirklich Nötige zu beschränken.

(...)

Ebenso gravierend wirkt sich aus, daß der Patient in aller Regel nie erfährt, was seine Behandlung eigentlich gekostet hat. (...)

Den Betrügern, die sich auf Kosten der korrekt handelnden Mehrheit bereichern und damit die solidarische Krankenversicherung gleich mit ruinieren, kann erst das Handwerk gelegt werden, wenn sich die Gesundheitspolitik vom korrumpierenden Vergütungssystem verabschiedet.