Die Risse in der Sitzgarnitur von Andrew Murray haben nichts mit der Schlacht der vergangenen Woche zu tun. Die Dienstcouch ist schlicht noch aus der Zeit, als Gewerkschaften in Großbritannien eine richtige Macht waren. Und heute fühlt man sich bei der Transportgewerkschaft T&G wie in alten Zeiten: "Geschafft, aber glücklich", kommentiert Gewerkschaftssprecher Murray und schenkt sich gegen die Müdigkeit noch etwas pechschwarzen Kaffee nach.

Die Briten haben gestreikt wie lange nicht mehr. Als knapp 2000 Stewards und Stewardessen den Luftfahrtriesen British Airways (BA) lahmlegten, erlitt dieser nach Gewerkschaftsschätzungen nicht nur 300 Millionen Mark Verlust.

Das Reisechaos kam auch zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt. Mit kunterbunten Heckflügeln und einer millionenschweren Kampagne sollte gerade das Image aufgebessert werden.

Grollend und von den Aktionären beschimpft, kehrte das Management jetzt an den Verhandlungstisch zurück: Ein weiterer Ausstand des Kabinenpersonals soll ebenso verhindert werden wie ein angedrohter Streik des bei T&G organisierten Bodenpersonals gegen den Plan, die Verpflegungslogistik auf Langstrecken auszulagern.

Trotzdem erwartet hinter den Kulissen keiner so richtig, daß die Gewerkschaften ihre Streikerfolge in allzu viele Zugeständnisse ummünzen können. "Wir werten es im Grunde schon als Sieg, daß wir Bedingungen nicht einfach von außen aufgedrückt bekommen", gibt Murray zu. Denn einen härteren Gegner als British Airways könnte sich kaum ein Gewerkschafter vorstellen: Der Luftfahrtgigant, der 58 000 Mitarbeiter beschäftigt, jährlich 38 Millionen Passagiere in mehr als 300 Flugzeugen transportiert und 40 Prozent mehr Flugkilometer absolviert als die Lufthansa, gilt in der Branche als gnadenloser Kostendrücker. In manchen Bereichen soll er schon um 30 Prozent günstiger fliegen als die Lufthansa neben asiatischen Airlines wie Singapore und Cathay Pacific kassiert BA die fettesten Gewinnmargen der Welt.

Robert Ayling, seit 1996 der neue Airline-Chef, gefällt sich in seiner Rolle als oberster Geizkragen. Der hemdsärmelige Jurist, der mit seiner zerzausten Frisur immer ein wenig aussieht wie auf der Flucht, leistet sich mitunter wunderliche Auftritte: Als er vor wenigen Wochen den Vorsteuergewinn bekanntgab, sprach er mit ernster Miene von einem "soliden Ergebnis in schwierigen Zeiten". Dabei ging es um 1,9 Milliarden Mark Profit, 9,4 Prozent mehr als im Vorjahr.

Doch Branchenkenner halten Aylings Hang zum Klagen nicht für einen Fall von Verfolgungswahn in der Chefetage: "In der Luftfahrtbranche ist ein enormer Wettbewerb um die Kosten ausgebrochen", erklärt Jürgen Piper, Branchenexperte bei der Investmentbank Deutsche Morgan Grenfell (DMG) in Frankfurt.