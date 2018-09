Darjeeling! Welcher Teetrinker gerät da nicht ins Schwärmen. Grün mit leichten weißen Spitzen - Flowery Orange Pekoe, goldbraun in der Tasse, Golden Tips. Auf den First Flush, die ersten zarten Blättchen, die nach der Winterruhe im März geerntet werden, schwören die einen, auf den Second Flush des April, der schon viel kräftiger ist, die anderen. Auch die geringen Mengen des Herbsttees, die letzten Blätter des Oktober, haben ihre Freunde, und wer den Tee "dick" mag, zu Brot und Butter und Marmelade, der nimmt den schnell gewachsenen Monsuntee, der zudem noch den Vorteil hat, billiger zu sein. Denn Darjeeling gehört zu den teuersten Teesorten der Welt. Nicht umsonst heißt ja, was da in den Ausläufern des Himalaya bis hinauf in über zweitausend Meter Höhe geerntet wird, der Champagner unter den Tees.

Darjeeling beim Wiedersehen nach zehn Jahren: Der Schock setzt ein in Siliguri, 118 Meter über dem Meeresspiegel, wo die Straße hinauf in die Berge führt. Die kleine Stadt war nie eine Schönheit. Jetzt ist sie ein aus allen Nähten platzender Slum. Die aus Bhutan vertriebenen Nepaler kampieren in den Schotterbetten der Flüsse. Hier formieren sich die Eroberungstrecks aus der übervölkerten Gangesebene, um die Berge in Besitz zu nehmen. Vollgepfercht sind die Jeeps, die in Siliguri losfahren. Eine Fuhre nach der anderen wird hochgekarrt.

Tindharia, 856 Meter, ein Slum. Kurseong, 1475 Meter, ein Slum. Darjeeling, 2123 Meter, ein Slum. Die alte Holzarchitektur - verschwunden. Die behäbigen Bungalows der britischen Teepflanzer - weg. Die Cottages der Beamten im traditionellen englischen Stil - nur noch mit der Lupe zu finden.

Beton hat sich über die berühmte Hill Station gelegt, Bretterbuden, Wellblech. 70 000 Einwohner hatte Darjeeling vor zehn Jahren. Jetzt sind es fast 200 000. Unter ihrem Müll erstickt "die Königin der Berge". Nur der Gipfel der Kangchendzönga blickt aus Eis und Schnee noch unberührt, 8579 Meter hoch, vom Himalaya herüber.

"Swaraj Kumar Banerjee" steht auf der Visitenkarte, "Makaibari Tea Estates". Ende Vierzig ist der Mann, der sie mir überreicht, drahtig, buschiges graues Haar, eine abgetragene grüne Joppe, Wickelgamaschen.

Understatement. Ich habe mir seinen Namen aus einer Liste von TransFair herausgepickt, ohne zu wissen, daß ich in dieser Minute auf einen der außergewöhnlichsten Menschen von Darjeeling treffe. TransFair vergibt, wie beim Kaffee, nun auch sein Siegel für fair gehandelten, organisch und ökologisch angebauten Tee. Drei Mark Aufschlag pro Kilo zahlt der Verbraucher. Das Geld wird für die Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen der Plantagenarbeiter verwendet.

Im Jeep geht es hinauf in die Berge. Teeplantagen an den Hängen, so weit das Auge reicht, weich, saftig grün, die Pflanzen ebenmäßig heruntergepflückt auf eine Höhe von 24 Inches, gut 60 Zentimetern. Das ist die Idealhöhe für Darjeeling. In Assam schwört man auf 26 Inches. Aber der wunderschöne Anblick vertuscht eine ökologische Katastrophe. Knochenhart und ausgetrocknet ist der Boden, die Büsche sind dürr und von Rost und Schädlingen befallen, mit einem leichten Dreh ist die Pflanze aus dem Boden herauszuholen, ihre Wurzeln haben nichts mehr, woran sie sich festklammern können. Kahlschlag, Erosion, wo vor zehn Jahren noch kleine Wäldchen und Bambushaine waren.