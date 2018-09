Inhalt Seite 1 — Geraune und Gerüchte Seite 2 Auf einer Seite lesen

Manche Fragen schließen die Antwort schon mit ein. "Wollen wir denn nicht Unternehmer", fragt beispielsweise Dieter Hahn, "die ein Risiko eingehen?"

Für Hahn muß die Antwort klar sein, denn der Mann ist Geschäftsführer und erster Öffentlichkeitsarbeiter von Leo Kirch. Und wenn ein Unternehmer für Risiko steht, dann ist es der Münchner Filmhändler - der mit seinem Wagemut sein gesamtes Lebenswerk schon an den Rand der Existenz brachte.

Doch - auch das gehört zu seinem Bild - noch immer schaffte Kirch in letzter Minute die Wende. Holt ihn, den genialen Visionär, den Hasardeur, nun die Vergangenheit ein? Ausgerechnet ein Geschäft, das bereits vor acht Jahren über die Bühne ging, könnte für Kirch zu einer ernsthaften Bedrohung werden, denn es geriet in den Blickpunkt der Münchner Staatsanwaltschaft. Zunächst 1995, wohl auf Grund einer anonymen Anzeige, und noch mehrfach 1996 durchstöberten Steuerfahnder Kirchs Hauptquartier sowie die Sender Sat.1 und ProSieben. Doch erst eine Polizeirazzia Ende August dieses Jahres bei Kirchs Geschäftspartnern an gleich zwölf Orten der Schweiz machte die ganze Brisanz der Angelegenheit deutlich (siehe ZEIT Nr. 36 vom 29. August 1997).

Der Grund für die behördliche Aktion: Kirch hatte 1989 ein Filmpaket, 2500 Streifen, überraschend an den Metro-Gründer und Schweizer Staatsbürger Otto Beisheim verkauft. Nur wenige Monate später konnte der Großhändler, der in der Bundesrepublik einen der größten Handelskonzerne (Metro, Kaufhof, Asko, Horten) geschmiedet hat, die Zelluloidware an die TV-Sender Sat.1 und ProSieben weiterveräußern. Ein merkwürdiger Deal, denn bei Sat.1 ist Kirch Großaktionär undHauptgesellschafter von ProSieben ist Kirchs Sohn Thomas, zugleich aber auch ein Supergeschäft, denn Beisheim erlöste dabei insgesamt 1,6 Milliarden Mark. "Wieso Kirch den immensen Gewinn von 1,1 Milliarden Mark seinem Geschäftspartner Beisheim überlassen hatte, blieb ein Rätsel", kommentierte nun die Zürcher Sonntagszeitung.

Ein Rätsel, dem die Münchner Staatsanwaltschaft mit Schweizer Amtshilfe endlich auf die Spur kommen möchte. War es, wie Kirch-Geschäftsführer Dieter Hahn meint, "nur ein schlechtes Geschäft für Kirch", oder, wie die Staatsanwälte vermuten, ein Scheingeschäft, das vor allem dazu diente, mehr als 400 Millionen Mark Steuern am Fiskus vorbei in die Schweiz fließen zu lassen?

Dieser Vorwurf traf. In einer umfangreichen Stellungnahme äußerte sich die Kirch-Gruppe nun erstmals zu den Vorwürfen ("sämtlich unberechtigt"). Das Unternehmen sei damals in einer "akuten Notlage" gewesen, heißt es da erläuternd.

In der Tat: Der Hamburger Springer Verlag und Sat.1-Mitaktionär blockierte damals im Aufsichtsrat des Senders den Kauf des Filmpakets, weil es überteuert erschien. Da mochten auch die übrigen Großabnehmer Kirchscher Ware, die öffentlich-rechtlichen Sender ZDF, ARD und der österreichische ORF, nicht als Retter fungieren. Und weil Kirch bei seiner Hausbank DG Bank die Kreditlinien voll ausgeschöpft hatte, blieb nur der "Notverkauf" (Kirch-Stellungnahme) an Beisheim.