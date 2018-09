Jetzt weiß ich, warum die Regierung in Bonn kein Konzept für die Zukunft hat: Der Generalsekretär der CDU, Peter Hintze, hat noch nicht einmal die Vergangenheit verstanden.

In einem Artikel für die ZEIT (Nr. 36/97) analysierte er in der vorigen Woche das SPD/SED-Papier, das 1987 nach jahrelangen Verhandlungen von beiden Parteien unterzeichnet worden ist: für die Bundesrepublik von Erhard Eppler, Vorsitzender der SPD-Grundsatzkommission, und Thomas Mayer, Leiter der Gustav-Heinemann-Akademie für die DDR von Otto Reinhold, Rektor der Akademie für Gesellschaftswissenschaften beim ZK, und Rolf Reissig, Institutsleiter an der Akademie.

Hintze stellt dazu allerlei Behauptungen auf: Das Papier sei "ein rot leuchtendes Beispiel für die offene Flanke der westdeutschen Sozialdemokraten nach linksaußen" und: "Die westdeutsche SPD bekannte sich nicht mehr zum Ziel der deutschen Einheit". Ferner: "Sieben Jahre nach der Wiedervereinigung ist die deutschlandpolitische Kapitulation der SPD gottlob Makulatur."

Hier irrt Hintze. Das Papier war keine Kapitulation, es war vielmehr ein Meilenstein auf dem Weg zur Wiedervereinigung. Damals begann nämlich der Prozeß der Entspannung. Bis dahin gab es keinerlei Kontakte zwischen den Bürgern, nur Abschottung, Verbote, Feindbilder. Das Papier hat nicht die Unterschiede zwischen den Systemen verwischt, sondern sie im Gegenteil präzise herausgearbeitet, formuliert und dann gefordert, das Verhältnis zu "entemotionalisieren".

Die Forderung lautete: an die Stelle der von CDU und CSU vertretenen "starken Politik" - also von Druck und Aufrüstung - Verhandlungen zu setzen. Es heißt da: "Frieden und Sicherheit im Nuklearzeitalter können nicht mit immer mehr und immer perfekteren militärischen Mitteln, sondern nur durch politisches Handeln erreicht werden."

Hintze behauptet, das Papier sei "eine Garantieerklärung für Ideologie und Machtanspruch des SED-Staates". Dabei heißt es dort: "Wir werden in der Spannung von Konsens und Konflikt leben müssen ...", und notwendig sei der gegenseitige Austausch von Zeitungen, Besuchern, Seminaren. Schließlich wurde dann das Papier in beiden Staaten veröffentlicht und diskutiert so etwas hatte es in der DDR nie zuvor gegeben.

Übrigens korrespondierten diese Auffassungen mit der damaligen Wende in der Weltpolitik: Washington und Moskau verhandelten über Abrüstung sowie Entspannung, und Bundeskanzler Kohl brachte 1987 in den Gesprächen mit Honecker die Hoffnung zum Ausdruck, daß nach vierzig Jahren Rüstungswettlauf und emotionaler Empörung pragmatische Gesichtspunkte die Oberhand gewinnen möchten.