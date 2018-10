WASHINGTON. - Vor drei Jahren reiste Martina Diederich mit einer deutschen Reisegruppe durch Amerika, als sie nicht weit von New Orleans Baxter Thompson begegnete. Die beiden verliebten sich, besuchten gemeinsam ihre jeweiligen Familien und verlobten sich. Vor einem Jahr haben sie geheiratet.

Was danach kam, war nicht Glückseligkeit, sondern - dank der amerikanischen Einwanderungsbehörde - ein Alptraum. Ich habe über diese Behörde viele Horrorgeschichten gehört, aber diese kriegt den Preis für grundlose Grausamkeit.

Martina Diederich war mit einem Besuchervisum in die USA gekommen. Nach der Hochzeit beantragte sie eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung, ganz im Einklang mit dem Gesetz. Die beiden wollten in Alexandria, Louisiana, leben, wo Baxter Thompson Unternehmer war.

Im vergangenen Februar reiste das junge Paar nach Deutschland, um ihre Eltern zu besuchen. Vor der Abfahrt riefen beide unabhängig voneinander die Einwanderungsbehörde von New Orleans an und fragten, ob es in Ordnung sei, daß sie das Land verlasse, während ihre permanente Aufenthaltsgenehmigung noch bearbeitet werde. Beiden sagte man ja. Dieser Rat war falsch.

Als Martina Thompson im März zurück nach New Orleans flog, sagte man ihr, sie müsse sich innerhalb von dreißig Tagen bei den Behörden melden. Am 14. April ging sie mit ihrem Mann dorthin. Ihr Name wurde aufgerufen, sie ging in ein Büro - und kam nicht wieder raus. Als Baxter Thompson nach einer Weile fragte, wo sie bliebe, erklärte ihm ein Beamter: "Sie ist im Gefängnis."

Man hatte Martina Thompson in das Stadtgefängnis von New Orleans gebracht, das zu den entwürdigendsten Orten zählt, die man sich vorstellen kann. Acht Tage lang wurde sie dort festgehalten. Ihr Mann durfte sie nicht besuchen.

Ohne Baxter Thompson zu benachrichtigen, brachte man seine Frau am achten Tag in Handschellen zum Flugzeug, kettete sie an ihren Sitz und flog sie unter Bewachung nach Deutschland.