Es ist das internationalste und das "deutscheste" Thema.Die Namen dafür, Holocaust und Shoah, kommen aus den Sprachen, die Juden heutzutage am meisten verwenden.Aus dem Deutschen kommt als drittes der Ortsname, der zum Begriff wurde, Auschwitz, stellvertretend für alle Lager.Die Täter und die Opfer sind gealtert oder gestorben, doch die Bücher mehren sich, die Diskussion bricht nicht ab, die Fülle an Material nimmt zu und stößt auf ein wissensdurstiges und lesehungriges Publikum, wo no ch vor ein oder zwei Jahrzehnten Zurückhaltung herrschte.Jahrelang hieß es über den Holocaust : "Wir wissen alles, was es darüber zu wissen gibt, und wollen nichts mehr davon hören."Inzwischen ist die Shoah zum Tagesthema geworden.Neben neuen In terpretationen und neu entdeckten Fakten wird auch längst Vorhandenes, das man nicht zur Kenntnis genommen hatte, neu übersetzt und herausgegeben.Die hier zu behandelnden kürzlich erschienenen Bücher wurden jeweils auf slowenisch, englisch, ital ienisch, jiddisch und deutsch geschrieben, ein Potpourri, das die Internationalität des Themas bestätigt.Die Opfer kamen eben aus ganz Europa, und die Helfershelfer der Nazis waren nicht nur Deutsche.Berichte, Psychoanalysen, Autobiographien, Romane und Filme über den Holocaust stellen alle einen Wahrheitsanspruch.Aber was ist wahr?

Die Überlebenden, die schreiben, sind besessen davon, Zeugnis abzulegen. Anita Lasker-Wallfisch, die in dem legendären Frauenorchester von Auschwitz spielte und danach Bergen-Belsen überstand, erzählt in ihrem von ihr selbst aus dem Englischen übersetzten Buch "Ihr sollt die Wahrheit erben" so sachlich und direkt wie möglich und gibt Briefe und Dokumente wörtlich wieder.Man nimmt als Leser vieles in diesem intelligenten Buch, mit seinem sympathischen unaufdringlichen Ton, einfach zur Kenntnis.Dann liest man die im Original zitierten Briefe des Breslauer Vater s, der in rechtschaffenem Schulenglisch versucht, den Töchtern eine Ausreise ins Ausland zu verschaffen.Er weiß um seine sprachliche Beschränkung, erwähnt sie sogar, kämpft mit Ausdrücken für das, was sich auch bei ungezwungenerer Sprachkenntnis nicht ausdrücken läßt - aber das wissen nur wir, die das Ende kennen.Der Kontext macht diese Briefe zu Literatur, das heißt, zu paradigmatischen Texten. Hat ein "echtes" Tagebuch den höchsten Wahrheitsanspruch, weil es festhält, was noch im Entstehen, beziehungsweise im Untergang, begriffen ist?Gewiß, aber es kann eventuell ganz andere Vorzüge aufweisen."Les Vrai Riches. Notizen am Rand" besteht aus den Marginalien, die ein junger Mann im Ghetto Lódz' (Litzmannstadt) in einen französischen Roman gekritzelt hat.Die Aufzeichnungen sind in vier Sprachen verfaßt, Polnisch, Englisch, Jiddisch und Hebräisch.Es beginnt mit den Gewissensbissen des anonymen Verfassers, der wieder einmal die wöchentliche Brotration schon am dritten Tag aufgegessen hat, obwohl er auch für eine jüngere Schwester, mit der er ein kleines Zimmer teilt, sorgen muß.Es endet kurz vor seiner Versc hleppung in den Tod, mit einem Aufschrei, daß es sich nicht lohne, in einer Welt zu leben, die man mit achtzig Millionen Deutschen teilen müsse.Aus Lódz' sind mehrere Tagebücher erhalten geblieben, und dieses neu erschienene Buch, so lesenswert es is t, zählt nicht zu den bedeutendsten und ist doch, als Ganzes genommen, einzigartig.Die vorliegende Ausgabe bringt nämlich neben einem aufschlußreichen Vorwort und der Übersetzung des Tagebuchs auch eine Reproduktion des Manuskripts.Der Jude hatte sei n Schreibpapier sicher wegen der großzügigen Ränder und leeren Seiten gewählt und nicht, weil er François Coppée als Schriftsteller des ausgehenden 19.Jahrhunderts hochschätzte.Und doch ergibt sich eine ungewollte, aber unübersehbare Ironie aus diesem Zusammentreffen zwischen einer eleganten französischen Folie und der Verzweiflung eines hochgebildeten zum Tode Verdammten, der wegen der Wanzen nicht schlafen und seine Lebensmittelrationen aus Hunger nicht vernünftig einteilen kann.Indem wir diese Ironie zur Kenntnis nehmen, ist unsere Reaktion auf das Manuskript unweigerlich ästhetisch, und das Buch wird zum Kunstwerk.Als Objekt, auch in den sich abwechselnden Sprachen und dem sich jeweils ändernden Schriftbild, vermittelt es den Eindruck der in ih ren Grundfesten erschütterten europäischen Kultur.Unbeabsichtigt hebt es den Ghettoalltag auf ein neues Niveau und paßt in keine gängige literarische Kategorie. Dabei treten ästhetische Ansprüche hinter den Wahrheitsanspruch der Fakten zurück, sobald diese in Konflikt miteinander geraten.Wenn Lasker-Wallfisch zum Beispiel Fania Fénelons bekanntes Buch über das Frauenorchester und Arthur Millers Drehbuch des darauf basierenden Fernsehfilms als "völlig falsch" bezeichnet, so werden Buch und Film stark abgewertet, wobei Millers literarische Kunstfertigkeit die Sache keineswegs rettet.Wir lesen Bücher und sehen Filme zu diesem Thema, weil wir "die Wahrheit" erfahren wollen.Die Fakten allein tun's nicht, weil sie in ihrer Reichweite nicht in unser hergebrachtes Welt- und Menschenbild passen.Die Wahrheit, die wir suchen, schließt eine geistige Annäherung an das Geschehen mit ein, ein Verständnis für Opfe r und Täter, mit dem sich leben läßt.Doch selbst wenn wir sicher sind, daß die Wahrheit nicht nur aus Fakten besteht, so ist es doch so, daß gefälschte Fakten uns auch in literarischem Gewand widerstreben, also durch die Fälschung zu "schlechter Lite ratur" werden. Ästhetik kommt dann durch die Hintertür wieder herein und verlangt ihre Rechte.Historische Fiktionen können ebenso gut entschleiern wie fälschen. Die polnische Autor Tadeusz Borowski hat in seinen unmittelbar nach dem Krieg verfaßten Kurzgeschichten "Bei uns in Auschwitz" den moralischen Zerfall und die Umwertung der hergebrachten Werte im Lager in genialer Raffung beschrieben.Diesem Klassiker der Lagerliteratur kann man ohne weiteres Liana Millu und ihre Kurzgeschichten "Der Rauch über Birkenau" zur Seite stellen. Die Erzählungen der Italienerin handeln von der Demoralisierung der Insassen des Birkenauer Frauenlagers in einer facettenreichen Unerbittlichkeit, als müßten sie das Wort von der Unantastbarkeit der Menschenwürde im bitteren Detail widerlegen.Vielleicht ist diese äußerste Radikalität, die in einem weiblichen Milieu noch krasser wirkt, die Ursache dafür, daß dieses Buch, das schon vor Jahrzehnten in der Originalsprache erschien, erst jetzt in Deutschland bekannt wird, obwohl es die unveröffentlichte deutsche Übersetzung schon seit Jahren gibt.Fiktionalität bedeutet hier nicht frei erfundene Situationen, sondern Beispiel oder Paradigma menschlichen Verhaltens, pointierte Schilderung, in der psychisches und physisches Leiden derart Gestalt gewinnt, daß es das Bewußtsein des Lesers ändert.Gerade die Kurzgeschichte ist für harte Schläge geeignet, weil sie nicht überfordert oder bis zur Lesemüdigkeit strapaziert. Boris Pahors Roman "Kampf mit dem Frühling" erschien 1958 auf slowenisch und erst jetzt in deutscher Übersetzung.Er handelt von einem Triestiner, der nach der Befreiung aus dem Lager in ein Lungensanatorium bei Paris überführt wird, wo er körperlich und psychisch gesunden soll, bevor er in seine Heimat zurückkehrt.Erinnerungen an das Lagerleben wechseln mit des Erzählers Freude an der Gegenwart, am Frühling, an Büchern und vor allem an der Liebe zu einer jungen französischen Krankenschwester.Nun ist letzteres Motiv spätestens seit Hemingways "The Sun Also Rises" leider das abgedroschenste literarische Klischee über die Überwindung des Todes durch das Leben.Das allzu bekannte literarische Schema weicht den historischen Hintergrund auf.Nur ei nige außerordentliche Seiten, die von der Lagervergangenheit handeln, retten das Werk und machen es streckenweise lesenswert.Auch Hilsenraths jüngster Roman ist trotz seiner für den Autor bezeichnenden und für den Leser willkommenen Aufsässigkeit so konventionell, wie die Dutzendautobiographien berühmter Männer es sind, und bringt uns nicht viel weiter in unserem Verstehen dessen, was damals geschah.Hilsenrath hat natürlich mit seinem Roman "Nacht" schon längst seinen Beitrag zur Lagerliteratur geleistet, mit "Der Nazi und der Friseur" ein brillantes Buch über die Nachwehen des Holocaust unter den überlebenden Tätern und Opfern geliefert und mit "Jossel Wassermanns Heimkehr" eine Art von phantastischem Kaddisch für die Vernichteten geschrieben.In "Ruben Jab lonski", seinem "autobiographischen Roman", erzählt er davon, wie ein junger Mann die Kriegsjahre und die Zeit danach in Europa und Palästina erlebte.Die Epoche der Nomadenexistenzen, als Länder und Landstraßen von Flüchtlingen überflutet waren, w ird zwar plausibel evoziert, doch handeln lange und dürre Strecken ausschließlich von den sexuellen Abenteuern des Helden (Liebesabenteuer kann man sie nicht nennen), über die der Autor nichts zu sagen hat, außer daß er sie in ermüdender Wiederhol ung beschreibt.Von Pahor und Hilsenrath ausgehend, könnte man schließen, daß die Privatissima der Normalität in solchen Büchern eher eine Ablenkung als eine Bereicherung sind.

Man hat oft festgestellt, daß Freuds Fallstudien sich wie Novellen lesen, allerdings Novellen mit wissenschaftlichem Anspruch.Anna Maria Jokl, eine Psychoanalytikerin, war unter den ersten, wenn nicht die erste, die die Neurosen von Tätern und Opfern verglich.Sie schrieb ihr Buch "Zwei Fälle" übrigens schon 1964/65 1968 erschien der Bericht in hebräischer Übersetzung 1988 an entlegener Stelle auf deutsch, erst jetzt wird das Werk einem breiteren Publikum zugänglich.Es geht um die Phantasien zwei er Menschen und um ihre Gemeinsamkeiten, um Ängste, die aus der Zeitgeschichte stammen und sich in idiosynkratischen Bildern niederschlagen.Die Rechnung geht allerdings nicht ganz auf: Das Opfer ist nämlich in diesem Fall ein kleiner Junger, der nach der Flucht aus dem Ghetto mit seiner Mutter den Krieg in einer dunklen Höhle verbrachte und nachher diese Lebensperiode verdrängte auf der anderen Seite steht nicht ein Täter, sondern das Kind eines SS-Offiziers.Liest man solch ein Buch, um wissensc haftlich belehrt zu werden?Kaum.Wir können ja nicht entscheiden, ob die Interpretationen der Therapeutin zutreffen, und man kann die "wahre" Krankheitsgeschichte dieser beiden Patienten nicht aus diesem Material eruieren.Daher ist die zweite Hälfte dieses Bandes, in der ein anderer Psychoanalytiker, Klaus Röckerath, die Fälle noch einmal mit Variationen durchspielt, unwesentlich.Eine literarische Wahrheit enthalten Jokls Fälle allerdings für den Leser: Bilder von Ungeziefer und Uniformen, die die menschliche Identi tät gefährden.Diese Wahrheit entspringt zwar den Träumen der beiden Patienten, aber gehört nicht nur ihnen, sondern bezieht uns mit ein.So ist es einerseits wichtig zu wissen, daß es sich um wirkliche, nicht erfundene Menschen handelt andererseits is t es unwichtig, ob alles so stimmt, wie es von Jokl interpretiert wurde.Es stimmt, wie es bei Kafka stimmt, egal was die Kafka-Industrie an Widersprüchlichem dazu zu sagen hat.Jokl wollte offensichtlich nicht nur die Patienten, sondern auch den Holoc aust besser verstehen.Genau wie ein Romancier hat sie ihre Annäherung an die Shoah an einzelnen Fällen festgemacht.

In letzter Zeit haben sich auch die Nachkommen, die Kinder der Überlebenden, zu Wort gemeldet, und zwar mit wenig Respekt, dafür mit einem Gespür für die Alpträume der Vernunft und das groteske Detail.Man denke an die gelungene Comicverarbeitung des Holocaust in Spiegelmans "Maus".Daß man über den Tod im Ghetto mit Humor schreiben kann, hatte schon Jurek Becker in "Jakob der Lügner" brillant bewiesen.In Melvin Jules Bukiets "Danach" ist die Herausforderung gewagter und grenzt an eine Verspottung der überlebenden Opfer.Der Roman spielt in der Nachkriegszeit und handelt vom Schwarzmarkt, von Fälschungen und anderen kleinen und größeren Straftaten vor dem Hintergrund des großen Verbrechens der Shoah.Es ist ein weitgehend zynisches und sarkasti sches Buch, das eine moralische Welt vorstellt, die nicht umhinkann, anders zu sein als die der Vorkriegszeit.Wie Spiegelman ist Bukiet der amerikanische Sohn von Überlebenden, und wie dieser und auch wie Goldhagen hat der Autor offenbar sein Leben l ang Einzelheiten über den Holocaust zu hören bekommen.Trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, treffen Bukiets Bemühungen um Genauigkeit meist haarscharf daneben: Die Szenen samt Hintergrund sind leicht verwischt, und das meiste wirkt unglaubwürdig.Zynismus und Sarkasmus in Ehren - und sie haben gewiß einen Platz in dieser Literatur.Doch dieser Roman scheint angeheizt von dem Ressentiment der Kinder gegen die Eltern oder gegen die Elterngeneration. Dazu kommt vielleicht noch das nicht ganz ungewöhnliche jüdische Ressentiment gegen die früheren KZ-Insassen.Eine gut gebastelte Story macht das Buch zu einem spannenden Unterhaltungsroman mit gescheiten Passagen.Vergleichbar wäre es etwa mit dem Roman "Gebürtig" des Österreichers Robert Schindel, das im Plot weniger fesselnd ist, sich aber dafür mit wirklichen Problemen herumschlägt.

Und was sind diese "wirklichen Probleme"?Wir möchten mehr über die Lager herausfinden, aber was wollen wir denn eigentlich herausfinden?Wir lesen nur teilweise, um Fakten zu erfahren, eher um zu klären, wie wir mit den Fakten umgehen wollen, wie wir sie in unseren geistigen Haushalt einordnen oder, falls das nicht geht, wie wir unser geistiges Mobiliar umstellen für etwas, was sich nicht nur als psychopathologische Ausnahme, sondern als immerwährende Möglichkeit erwiesen hat, nämlich den Massenm ord.Das ist die Tat, die mehr als jede andere verabscheut und tabuisiert und trotzdem ausgeführt wurde und wird.Shoah, das Fremdwort, das ist die unwiederholbare jüdische Katastrophe in der Mitte unseres ausgehenden Jahrhunderts.Aber Shoah im wörtlic hen Sinne bedeutet Unheil schlechthin, also etwas, was immer droht, immer ausbrechen kann.Die oft aufgeworfene Frage, ob man den Holocaust "ästhetisieren darf", wird irrelevant vor diesem Sachverhalt.Die Holocaust-Literatur ist im Schnittpunkt zwisch en dem einmaligen und dem wiederholbaren Megaverbrechen angesiedelt.Sie mag Gedicht, Fiktion, Drama, Berichterstattung und was es sonst noch gibt, sein.Auch ob sie "schön" oder gräßlich ist, ist Nebensache, solange sie uns hilft, die "Wahrheit" zu verstehen, nämlich wer wir wirklich sind. Les Vrai Riches.Notizen am Rand Ein Tagebuch aus dem Ghetto Lódz' (Mai bis August 1944) herausgegeben von Hanno Loewy und Andrzej Bodek Reclam-Verlag, Leipzig 1997 164 S., 18,- DM Anita Lasker-Wallfisch: Ihr sollt die Wahrheit erben Breslau, Auschwitz, Bergen-Belsen mit einem Vorwort von Klaus Harpprecht Weidle Verlag, Bonn 1997 222 S., Abb., 38,- DM Boris Pahor: Kampf mit dem Frühling Roman aus dem Slowenischen von Peter Scherber Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 1997 350 S., 42,- D M Liana Millu: Der Rauch über Birkenau Mit einem Vorwort von Primo Levi aus dem Italienischen von Hinrich Schmidt Henkel Verlag Antje Kunstmann, München 1997 190 S., 32,- DM Edgar Hilsenrath: Die Abenteuer des Ruben Jablonski Ein autobiograph ischer Roman Piper Verlag, München 1997 328 S., 44,- DM Anna Maria Jokl: Zwei Fälle zum Thema "Bewältigung der Vergangenheit" Mit einem Nachwort von Klaus Röckerath Jüdischer Verlag, Frankfurt am Main 1997 99 S., 24,- DM Melvin Jules Bukiet: Danach Roman aus dem Amerikanischen von Benjamin Schwarz Luchterhand-Literaturverlag, München 1997 512 S., 46,- DM