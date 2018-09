Inhalt Seite 1 — Das Letzte Seite 2 Auf einer Seite lesen

Eine gute Nachricht: Die Dorngrasmücke, die Hohltaube, die Saatkrähe, die Schleiereule, der Sperber, die Waldschnepfe und die Wasseramsel haben wieder verstärkt gevögelt und müssen nicht mehr als gefährdet gelten. Vor allem aber sind die Wanderfalken und die Schwarzstörche zurückgekehrt. Dies entnehmen wir unserem Lieblingsblatt, der Frankfurter Rundschau, die unter der Überschrift "Ornithologen atmen auf" von den Freuden und Leiden der nordrhein-westfälischen Vogelschützer berichtet.

Und nun die schlechte Nachricht: Brachpieper, Flußuferläufer, Kampfläufer, Rohrschwirl, Sumpfohreule, Wiedehopf und Zwergdommel kämpfen ums Überleben. Ihr lieben Vögel! rufen wir, gebt nicht auf, entsinnt euch eures Namens, und vermehrt euch! Eure Leichen leben noch. Fliegt nach Hamburg, schaut auf diese Stadt und auf die FDP. Auch die ist tot, und keiner, anders als um euch, ihr zarten Wiedehopfe!, trauert um sie. Keiner.

Aber seht, wie der Herr in seinem unerforschlichen Ratschluß Tote auferstehen läßt. Wiedergängerisch blickt der Wiegand von den Plakaten euch an. Sieht er nicht aus wie die leibhaftige Zwergdommel, auferstanden aus Kantinen? FDP hoch, Steuern runter, flötet die Dommel. Da lacht der Storch. Und wer ist das da an des Wiegands Seite? Der gute alte Rohrschwirl, unser lieber Kinkel. Wie oft hat man ihn totgesagt, und doch brütet und schwirlt er immer und immer.

Arten kommen und gehen, keiner weiß mehr. Sicherheit ist unsere Stärke, gurrt die Hohltaube Ole von Beust, ihm zur Seite Rühe, der Kampfläufer. Wie lange noch? Und Voscherau, der alte Schleierohrüberläufer, tarnt sich als Dorngrasmücke, zwitschert "Hamburg hat Zukunft" und pickt die Krumen von den Tafeln der Elbchaussee.

Wahl in Hamburg. Sumpfkrähen und Brachpieper beherrschen die Stadt seit Jahr und Tag, brüten im Feuchtbiotop der SPD und vermehren sich durch Zellteilung. Wir armen Alsterspatzen können frei wählen zwischen Pleitegeiern und Kiebitzen, Hohlschnepfen und Aastauchern. Wir fordern Artenschutz vor den bedrohlichen Arten.

Ein Vogel wollte Hochzeit machen in dem grünen Wahalde, Fideralala, Fideralala, Fideralalalala.

Finis