Ein natürlicher Gentransfer macht das harmlose, darmbewohnende Bakterium Escherichia coli zu einem aggressiven Erreger: dem Enterohämorrhagischen E.

coli (Ehec). Virulenzfaktoren im Erbgut breiten sich in verschiedenen E.-coli-Stämmen mit besorgniserregender Geschwindigkeit aus. Die Folge einer Ehec-Infektion sind meist Durchfälle und kolikartige Bauchschmerzen. In zwanzig Prozent der Fälle und vor allem bei Kindern tritt jedoch auch das gefährliche Hämolytisch-urämische Syndrom (Hus) auf. Ein von den Bakterien ausgeschiedenes Gift namens Verrotoxin zerstört weiße und rote Blutkörperchen. Experten raten deshalb, auf den Verzehr von Rohmilch und rohem Rindfleisch zu verzichten. In Deutschland wurde Ehec in nahezu jedem dritten Rind nachgewiesen. Und bei der Untersuchung der Stuhlproben von 3000 Durchfallpatienten fanden Ärzte 1996 knapp hundert Ehec-Infektionen, doppelt so viele wie im Vorjahr.