Der Vorstandssprecher der Deutschen Bank und Aufsichtsratschef der Deutsche Börse AG, Rolf-E.Breuer, wandelt auf den Spuren von Charles Darwin. Was weiland der britische Forscher in seiner Evolutionslehre über Naturprozesse entdeckte, versucht der forsche Finanzmann kurzerhand auf die Kapitalmärkte zu übertragen."Nur die Besten überleben", sagt Breuer und prophezeit den europäischen Börsen, die sich nicht an die härtere Euro-Umwelt anpassen, das baldige Aussterben. Tatsächlich zählen viele der 32 Wertpapier- und 23 Terminbörsen, die derzeit auf dem Gebiet der Europäischen Union ihr Dasein fristen, zu den gefährdeten Arten.Denn sobald Aktien, Anleihen oder Optionen auf den Euro umgestellt sind, fallen die Grenzen zwischen den bisher durch nationale Währungen geschützten Revieren.Deshalb haben jetzt die Börsen von Paris, Zürich und Frankfurt eine Kooperation vereinbart, die letztendlich in einen vollständigen Zusammenschluß münden soll.Als Rudel wollen sie nicht nur das eigene Überleben sichern, sondern vor allem dem mächtigen Konkurrenten London Paroli bieten. Dem war es gelungen, weit in das ureigenste Terrain der Kontinentaleuropäer einzudringen.So läuft ein erklecklicher Teil des Handels mit deutschen Aktien und vor allem mit auf D-Mark lautenden Terminkontrakten über das Finanzzentrum an der Themse.Eine ähnlich starke Stellung der Briten im künftigen Geschäft mit Euro-Finanzprodukten glauben die Franzosen und Deutschen nur mit vereinten Kräften verhindern zu können.Für die Schweizer bietet das Bündnis die Chance, als Nichtmitgl ied einen bequemen Zugang zur Währungsunion zu bekommen.Dies ist nicht nur ein Kampf der Finanzplätze, sondern auch der Systeme.Denn die neue Allianz setzt auf die Computerbörse, während London für den Terminhandel weiterhin das Parkett bevorzugt.