"Dies Wahlergebnis ist als Grundlage für meine zukünftige Arbeit zuwenig, gerade in den schwierigen Zeiten, die auf Hamburg zukommen werden. Es ist kein Vertrauensbeweis." Henning Voscherau amtierender Erster Bürgermeister von Hamburg, zur Begründung seines Rücktrittes "Ich will, daß Kohl Kanzler bleibt, so daß ich Fraktionsvorsitzender bleiben kann." Wolfgang Schäuble Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion "Viele meinen anscheinend, daß das Argument, der Prozeß sei unumkehrbar, vertrauensbildend wirkt. Das Gegenteil ist der Fall." Kurt Biedenkopf sächsischer Ministerpräsident, über die Einführung des Euro "Ich bin nicht ärmer, als ich vor neun Monaten war. Und die Welt ist um vieles reicher." Ted Turner CNN-Gründer, nach seiner Ankündigung, den Vereinten Nationen eine Milliarde Dollar zu spenden. "Wer meint, die Präsidentenwahlen würden vorgezogen, dem rate ich, nicht voreilig zu sein. Es könnte sein, daß Jelzin ihn selbst noch zu Grabe trägt und sich dabei im schlimmsten Fall erkältet." Grigorij Jawlinskij Vorsitzender der oppositionellen "Jabloko"-Bewegung, über die Gesundheit des russischen Präsidenten Boris Jelzin "Sie können hier keine freien und fairen und demokratischen Wahlen erwarten." Robert Frowick Chef der OSZE-Mission in Bosnien, zu Wahlsiegen von Anhängern des mutmaßlichen Kriegsverbrechers Radovan Karadzic "Trauern ist immer schwer. Aber Sie werden verstehen, daß es noch schwerer ist, wenn die ganze Welt dabei zuschaut." Prince Charles britischer Thronfolger "Devisenhandel ist unnötig, unproduktiv und unmoralisch. Er sollte gestoppt werden. Er sollte für illegal erklärt werden. Wir brauchen keinen Devisenhandel. Wir müssen nur dann Geld kaufen, wenn wir echten Handel finanzieren wollen." Mahathir bin Mohammed malaysischer Premierminister, auf der Jahrestagung der Weltbank "Es ist, als drehe man Nachrichten durch eine Wurstfabrik." Jeremy Paxman Moderator des britischen Nachrichtenmagazins "Newsnight", zu Plänen der BBC-Geschäftsführung, ihre Fernseh- und Radioprogramme radikal umzugestalten