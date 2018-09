ZEIT: Herr Artmann, an welche Zeit in Ihrem Leben erinnern Sie sich am liebsten?

H. C. ARTMANN: An meine Zeit in Berlin, in den sechziger Jahren. Die Studentenbewegung hat es noch gar nicht gegeben. Es war noch ganz friedlich.

Wie die Studentenbewegung gekommen ist, bin ich raus. Ich war vorher in Schweden, war dort verheiratet, bin dann geflüchtet von Schweden - mit Fug und Recht, es war wirklich fad -, ja und dann bin ich nach Berlin, denn das nächste von Schweden aus ist Berlin, da hatte ich ein paar Adressen und war dort sofort aufgenommen, bei den Insidern. In Berlin haben wir zu trinken begonnen. Es war so billig in Berlin, ein Bier hat 35 Pfennig gekostet, ein großes.

ZEIT: Aber bevor Sie aus Schweden geflüchtet sind, sind Sie ja aus Österreich geflüchtet. Was hat Sie da in die Flucht getrieben?

ARTMANN: Die "schwoazze dintn"! Ja, Sie werden lachen, die "schwoazze dintn" - dieses Mißverständnis, wenn man dann derart als Wiener Volksdichter gefeiert wird.

ZEIT: Und Sie wollten nicht als Dialektdichter gelten?

ARTMANN: Nein. Ich bin deutscher Dichter, nicht deutschsprachiger Dichter - ich schreibe deutsch und nicht deutschsprachig.