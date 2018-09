Als mich die Ben-Witter-Stiftung davon in Kenntnis setzte, daß man mir den Ben-Witter-Preis zuerkennen wolle, redeten wir ein bißchen hin und her, und ich spürte die Erwartung, der Preisträger möchte, wenn er "danke" sagt, ein paar Worte mehr als dieses einfache "Danke" aufwenden. Damit war mir das müde Scherzwort "Der Kavalier genießt und schweigt" im Munde abgeschnitten, was ja letztlich ein Segen war und mir die Blamage ersparte, als kalauernder Esel dazustehen. Auch fand ich, daß der Wunsch des Preisgremiums, für viel Ehre und Geld eine kleine Gegengabe zu bekommen, legitim sei und sich im Rahmen des unter Menschen Gebräuchlichen bewege. Überdies müßte nach einer Laudation wie der von Theo Sommer sogar ein Stockfisch den Mund auftun.

Nun liegt freilich meine letzte öffentliche Rede ungefähr dreieinhalb Jahrzehnte zurück. Es war ein Schulreferat zur gotischen Buchmalerei, nach dessen gequältem Ende der Lehrer mit einem gewissen subjektiven Recht sagte, ich solle "subtrahieren", also abziehen, und Friseur werden - da könne ich auch Kopfarbeit leisten. Damals verstummte ich, begann mich auf die Altphilologie zu verlegen und wurde zu dem, was Sie jetzt vor sich sehen.

Ich sage das nicht, um mich mit persönlicher Tragik wichtig zu machen, sondern um Ihr Verständnis dafür zu wecken, daß eine Dankrede im herkömmlichen Sinn - Ernte und Ausblick und Gesellschaftsanalyse und Wegweisung - von mir nicht zu erwarten ist. Um präziser zu werden, so gestehe ich ein, daß ich, hierin allerdings den größten Deutschen ähnlich, über Anfänge nie hinausgekommen bin. Diese Anfänge nun mit Ihnen zu bereden ist mir Anliegen und Freude.

Es wird Sie nicht erstaunen, daß mein erster Redeplan auf Goethe fußte, wobei ich das Mephistophelische "Verzeiht, ich kann nicht große Worte machen" so einzubauen dachte, daß es wie der zögernde Dominantseptakkord eines Musikstückes dastünde, nach welchem es in stürmisch mitreißendem Dur weitergehen sollte bis zum fulminanten Ende. Davon kam ich nach drei, vier Ansätzen wieder ab, weil es mir schien, als ob das Goethe-Wort nur die etwas noblere Version des bereits genannten Kavalierskalauers sei.

Man mußte tiefer graben, am besten in einem Künstlerdrama wie dem "Torquato Tasso". Darin findet sich die schöne Stelle, wo Tasso aus Leonores Hand einen Kranz empfangen soll. Er tritt zurück (Regieanweisung). Tasso: "O laßt mich zögern! Seh ich doch nicht ein, / Wie ich nach dieser Stunde leben soll." Das regte meine bescheidene szenische Vorstellungskraft sehr auf, doch hielt die Exaltation nicht lange vor. Erstens mußte ich es für unwahrscheinlich halten, daß mir eine Leonore einen Lorbeerkranz aufsetzen würde. Zweitens ist mir leidlich klar, wie ich nach dieser Stunde weiterleben soll: hoch erfreut zwar, aber sowenig exzessiv wie vorher. Tassos sind aus anderem Holze.

Was tut man, wenn man Goethe verlassen muß und trotzdem bei ihm bleiben will?

Thomas Mann, richtig. Hatte der nicht im Oktober 1928 der Literarischen Welt ein paar Zeilen über die "Physiologie des dichterischen Schaffens" zukommen lassen, an denen zu zehren doch wohl auch unsereinem erlaubt sein mußte? Der Text beginnt mit dem Satz: "Der Einfall als Überfall ist mir unbekannt."