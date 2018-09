Inhalt Seite 1 — Nützlicher Wüterich Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der winzige Schädling ist mit dem bloßen Auge kaum zu erkennen: Die grüne Maniokmilbe ist kleiner als der Punkt am Ende dieses Satzes, ihr Appetit jedoch ist unermeßlich. "In 27 afrikanischen Ländern - das entspricht einer Fläche von der zwölffachen Größe der Vereinigten Staaten - verwüstete sie ein Drittel bis über die Hälfte der Maniokkulturen", schildert der englische Insektenkundler Steve Yaninek vom Internationalen Institut für Tropische Landwirtschaft (IITA) im westafrikanischen Benin das Ausmaß der ungebremsten Freßlust. Nun ist es Forschern nach fünfzehn Jahren vergeblicher Versuche gelungen, die afrikanische Plage ohne chemische Mittel zu bekämpfen.

Maniok ist der wichtigste Stärkelieferant für über 200 Millionen Afrikaner, weltweit leben mehr als 500 Millionen Menschen in den Tropen von der stärkereichen Knolle. Deshalb wird der Erfolg als ein Meilenstein auf der Suche nach nichtchemischen Lösungen gegen landwirtschaftliche Schädlinge gefeiert. Gerade in tropischen Ländern geben Forscher natürlichen Bekämpfungsmethoden gegenüber dem Chemieeinsatz den Vorzug. Denn Pestizide töten neben den Schädlingen oft auch die Nützlinge. Außerdem können sich rasch vermehrende Plagegeister wie die Grüne Maniokmilbe sehr schnell Resistenzen entwickeln. Auch die Konsequenzen für die menschliche Gesundheit - vor allem bei unsachgemäßer Anwendung - sind nicht immer absehbar. In Afrika gibt es noch einen weiteren entscheidenden Grund, Alternativen zum Pestizideinsatz zu suchen: die Armut. "Die chemische Kontrolle ist dort keine sinnvolle Lösung", sagt Yaninek. "Praktisch der gesamte afrikanische Maniok wird von Kleinbauern produziert, die absolut kein Geld haben. Maniokanbau war schon immer die Arbeit und Lebensgrundlage armer Leute."

Die Jagd nach den Nützlingen führte die Forscher nach Südamerika. Denn sowohl der Maniok als auch die Grüne Milbe stammen ursprünglich von dort. Durch portugiesische Händler gelangte Maniok erst im 16. Jahrhundert nach Afrika.

Die Milbe ihrerseits schaffte den Sprung über den Atlantik in den siebziger Jahren unseres Jahrhunderts, vermutlich als blinder Passagier nach Uganda.

Innerhalb von nur zehn Jahren verwüstete die Milbe Maniokfelder von der afrikanischen West- bis hinüber zur Ostküste.

"Ohne ihre natürlichen Gegenspieler konnte sich die Grüne Maniokmilbe sprichwörtlich wie ein Buschfeuer ausbreiten", sagt Yaninek. In Südamerika hingegen ist der Schädling von untergeordneter Bedeutung. Ihr Bestand wird von Raubmilben und anderen Freßfeinden kontrolliert.

Die Forscher des IITA schlossen schnell daraus, daß die Lösung des Problems im Finden natürlicher Gegenspieler im Ursprungsland und deren Einsatz in Afrika liegen müßte. Die Suche nach dem geeigneten Gegner jedoch erwies sich als äußerst langwierig. Die ersten Freilassungsversuche mit zehn verschiedenen Milbenarten schlugen fehl. Erst im Nordosten Brasiliens wurden die Wissenschaftler schließlich fündig. "Dort", sagt Yanineks Kollege Dinzoln Smith vom Internationalen Zentrum für tropische Landwirtschaft (CIAT) im kolumbischen Cali, "ist das Landesinnere nahezu eine Wüste. Es ist dort so trocken, daß man Maniok zusammen mit Kaktus anbauen kann."