Auch Schwätzer mit Schaum vor dem Mund können sich das Maul verbrennen. So ist es jetzt Umberto Bossi, dem populistischen Chef der Lega Nord ergangen, der Ende Oktober durch eine selbstorganisierte Volksabstimmung einen Freistaat der Poebene erzwingen möchte. Nachdem nicht wenige Pfarrer von der Kanzel gewarnt hatten, das Vaterland auf diese Weise zu gefährden, warnte Bossi vor jenen "katholischen Konfusionen", die sogar vor Brot und Wein nicht haltmachten: "Wir sagen Brot zu Brot und Wein zu Wein." Damit habe sich Bossi ins Lager der "bösen Lehrmeister und falschen Propheten" manövriert, konterte die Kirche in einer gemeinsamen Erklärung von Pfarrern in acht Gemeinden bei Treviso und Padua. Dort konnte Bossi bisher mit einer Mehrheit treuer Wähler rechnen. Nun fühlt er sich mißverstanden und begreift nicht, daß man auch in der Politik die Kirche im Dorf lassen muß.