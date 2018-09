Schwarmfische bevorzugen die Gesellschaft befreundeter Artgenossen, vor allem, solange die Gruppe klein und überschaubar ist. Sie bilden Schwärme, um sich vor Räubern zu schützen: Angesichts des Gewimmels von Körpern fällt es den Jägern schwer, sich auf ein bestimmtes Opfer zu konzentrieren und dieses aus dem Schwarmverband herauszufangen. Ungeklärt indes blieb bislang, wie die Fische bei der Wahl ihrer Kompagnons vorgehen.

Um diese Frage zu klären, untersuchten Sian Griffith und Anne Magurran an der Universität von St. Andrews (Schottland) sechs Guppy-Schwärme, die wiederum aus jeweils sechs weiblichen Tieren bestanden. Einen Monat lang plazierten sie alle zwei Tage ein Versuchstier in einem Behälter zwischen zwei mit transparenten, durchlöcherten Wänden versehenen Plastikflaschen. Während sich in der einen Flasche ein Fisch aus dem Schwarm des Versuchstieres befand, entstammte das Individuum der anderen Flasche einem fremden Verband. Zu wem würde sich das Versuchstier wohl hingezogen fühlen?

In den ersten zehn Tagen zeigte der getestete Fisch keine Präferenzen, doch danach verbrachte er seine Zeit überwiegend in der Nähe des Fisches aus dem eigenen Schwarm. "Man braucht eine Weile, um Freundschaft zu schließen", erklärt Sian Griffith. Freundschaft, ein großes Wort für so einen kleinen Fisch.

Die Verhaltensökologinnen wiederholten ihre Experimente sowohl mit undurchsichtigen, durchlöcherten Flaschen als auch mit durchsichtigen Flaschen ohne Löcher - in beiden Fällen mit demselben Ergebnis. Das legt nahe, daß Fische die anderen Mitglieder des eigenen Schwarms am Aussehen und am Geruch identifizieren. Allerdings sind dieser Fähigkeit Grenzen gesetzt.

So verlieren individuelle Freundschaften mit wachsender Schwarmgröße zunehmend an Bedeutung.