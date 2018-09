Als Mikael Oun am Nachmittag des 27. Septembers 1994 im Hafen von Tallinn seinen Scania-Lastwagen durch den offenen Rachen der Estonia fuhr und ihn im untersten Deck des achtstöckigen Fährschiffes parkte, fühlte er sich endlich aufgehoben und geborgen. Drei Tage lang war er auf den gefährlichen Straßen Estlands herumgekurvt, um Hilfsgüter zu verteilen, immer auf der Hut vor Schlaglöchern und unbeleuchteten Hindernissen. Den Anprall sechs Meter hoher Wellen gegen den Schiffsrumpf beobachtete er deshalb so interessiert wie ein Naturspektakel. Die Meteorologen hatten schweres Wetter vorausgesagt. Ein Tiefdruckgebiet zog von Südschweden gegen Finnland. An seiner Seite blies eine steife Brise über die Ostsee. Mikael Oun, Vater von zwei kleinen Kindern, ging in die Sauna. Um 19.30 Uhr löste die Estonia die Leinen und nahm die Fahrt nach Schweden auf.

Nichts in seinem Leben hatte den Maschinenbauingenieur Oun auf die Begegnung mit der Katastrophe vorbereitet. Lediglich die Stimme versagte ihm, wenn er aufgeregt war, und das war schon immer so. Einmal, vor neun Jahren, hatte er mit dem Auto einen Fußgänger angefahren, und Passanten hatten gestaunt, wie er ganz ruhig an Ort und Stelle Erste Hilfe leistete.

Kurz vor zehn Uhr, draußen trieb der Sturm zehn bis zwölf Meter hohe Wellen vor sich her, legte sich Mikael Oun zu Bett. Wenige Stunden später gehörte er zu den 137 Überlebenden einer Schiffskatastrophe, die 852 Menschen in den Tod riß.

Die Estonia war vierzehn Jahre alt, 15 566 Bruttoregister groß, 157 Meter lang. Sie bot Platz für 2000 Passagiere und 460 Personenwagen. Sie war mit modernster Technik ausgestattet, mit ausgeklügelten Stabilisatoren, Navigationselektronik, Rettungsbooten und Rettungsinseln. Doch als um 0.38 Uhr die Bordelektronik ausfiel, dauerte es noch zehn Minuten, und die Estonia versank wie ein Stein im Meer.

Karin Bergquist gehörte zu einer Gruppe von 56 Schweden, welche auf der Fahrt über die Ostsee über die Umgestaltung der schwedischen Polizeigewerkschaft diskutierten. Konferenzräume gehörten zur Estonia wie Bars, drei Restaurants, Spiellokale, Sauna und Swimmingpool. Vier Dieselmotoren mit 24 000 PS trieben das Schiff mit einer Geschwindigkeit von achtzehn Knoten durch die rauhe See.

Karin Bergquist, zivile Angestellte der Polizei von Stockholm, fühlte weder Angst, noch war ihr schlecht, wie einigen ihrer Kolleginnen. Mit sechs weiteren Personen saß sie nach dem Essen in dem Lokal "Admiral" auf dem fünften Deck. Die Karaoke-Maschine, von der man die Liedtexte ablesen konnte, rutschte wegen des schweren Wellengangs hin und her, ebenso die Gläser auf dem Tisch. Es war kurz nach Mitternacht, als Karin Bergquist plötzlich aufstand, ihre Handtasche auf dem Stuhl liegenließ und nach oben rannte. Einige Schritte, bevor sie das offene siebte Deck erreicht hatte, legte sich das Schiff zur Seite.

Oben befanden sich nur wenige Leute. Karin Bergquist griff sich eine Schwimmweste, und als sich die Estonia noch weiter zur Seite legte, stieg sie über die Reling. Der Schornstein ragte schon waagerecht in die See hinaus, sie setzte sich auf die Seite des Rumpfes, links und rechts von ihr die blauen Streifen, die zum Namenszug der Estonia gehörten. Ihr fuhr der Gedanke durch den Kopf, ob es wahr sein konnte, daß sie mitten im stürmischen Ozean auf der Seitenwand eines Riesenkahns saß, oder ob alles nur ein böser Traum war. Als sie zum Schluß kam, daß alles mit größter Wahrscheinlichkeit wahr sei, wurde sie von einer riesigen Woge weggespült. Im Wasser fühlte sie sich wohl. Sie war ausgebildete Rettungsschwimmerin und konnte jetzt selber handeln. Sie schwamm auf eine der Rettungsinseln zu, die, ins Wasser geworfen, sich selber aufblasen. Sie zog sich hinauf, half sechs weiteren Menschen hinein. Knapp vier Stunden später wurde sie von der Mariella, einer zu Hilfe geeilten Fähre, gerettet. Sie war eine von 26 Frauen, die den Schiffsuntergang überlebten.