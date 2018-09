Inhalt Seite 1 — Krieg den Palästen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Begriffe Schlotbarone und Zechenfürst kommen nicht von ungefähr.

Eigentümer und Generaldirektoren der Montanunternehmen an Rhein und Ruhr hatten in der Vergangenheit einen unleugbaren Hang zum Feudalismus. Sie waren Könige in ihren Reichen, und sie benahmen sich auch so. Besonders deutlich wird das an den "Eigenheimen", die sie bauten oder kauften.

Etwa an der Villa Hügel, die Alfried Krupp von 1870 an hoch über der Ruhr im Essener Süden bauen ließ - mit bescheidenen 229 Räumen und 8100 Quadratmetern Wohnfläche. August Thyssen, der die Mark sonst dreimal umdrehte, ehe er sie ausgab, kaufte das Schloß Landsberg bei Kettwig, und Hugo Stinnes schließlich errichtete in Mülheim eine Prachtvilla, deren Namen Haus Urge das Volk flugs als "Unser Reichtum gestattet es" persiflierte.

Die feine Lebensart der Upper ten ist nicht mit den Gründervätern dahingegangen. Auch ihre Epigonen, in aller Regel angestellte Manager und seit Kriegsende nicht mehr Generaldirektoren, sondern Vorstandsvorsitzende, haben den Feudalstil noch lange gepflegt - erst in den vergangenen Jahren sind Privilegien gestrichen worden, die bis dahin als selbstverständlich galten. So gibt es in einigen Unternehmen noch heute längst pensionierte Vorstandsmitglieder, die weiterhin über einen Firmenwagen mit einem von der Firma bezahlten Chauffeur verfügen - lebenslänglich sozusagen.

Natürlich sorgten die Unternehmen in der Vergangenheit auch für die angemessene Unterbringung ihrer Spitzenmanager. Dafür hielt man Villen in bester Lage mit ausgedehnten Grundstücken vor. Und wenn sich im Bestand nichts Passendes fand, dann wurde eben etwas gekauft. Für diese "Dienstwohnungen" wurden dann gelegentlich Mieten verlangt, die weit unter dem lagen, was der Mietenspiegel für vergleichbare Domizile auswies. Und wenn Finanzbeamte je einen Blick auf bestimmte Häuser geworfen hätten, wäre ihnen vermutlich aufgefallen, daß die Miete in krassem Mißverhältnis zur Pracht des Anwesens stand - ein typischer Fall von versteckter Gehaltszahlung.

Soweit die Häuser den Unternehmen gehörten, mußten die sich natürlich auch um die Pflege des umgebenden Grüns kümmern. Da kamen dann regelmäßig die aus der Firmenkasse bezahlten Gärtner. Sie mähten den Rasen, schnitten die Pflanzen und Bäume, sorgten für Ersatz, wenn etwas kümmerte oder dem Mieter nicht mehr so recht gefiel. Und weil man nicht diejenigen diskriminieren mochte, die wider alle wirtschaftliche Vernunft in eigenen Häusern wohnten, wurde auch vielen von ihnen die gärtnerische Fürsorge zuteil.

Leider gibt es nun in den meisten Unternehmen Männer an der Spitze, die diese Privilegien nicht mehr für zeitgemäß halten. Die Folge: Noch im hohen Alter müssen sich Männer ein Auto kaufen, weil der Dienstwagen eingezogen wird, wenn die Dienstfahrt endet.