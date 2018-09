Inhalt Seite 1 — Wer zügelt ihren Appetit? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Über die "gegen Fettleibigkeit empfohlenen Medikamente ist man wohl im allgemeinen glücklich hinweggekommen", schrieb 1882 der führende deutsche Internist Professor W. Ebstein. Er hat sich leider getäuscht: Die Interessen von Ärzten und Pharmaindustrie waren in den vergangenen 115 Jahren stärker als die rationale Medizin. In letzter Zeit ist es sogar zu einer regelrechten Kampagne für die von Ebstein verulkten, heute als Appetitzügler bezeichneten Pharmaka gekommen. So empfehlen Professoren und Fachgesellschaften, das Übergewicht medikamentös zu behandeln, begleitet von einem Lamento, in den westlichen Industrieländern seien immer mehr Menschen übergewichtig. Daß unterdessen die Lebenserwartung kontinuierlich steigt und auch die Zahl tödlicher Herz-Kreislauf-Leiden abnimmt, wird verschwiegen.

Das Komplott zwischen manchen Medizinprofessoren und Pharmafirmen hat kürzlich allerdings einen schweren Rückschlag erlitten. Weil die Beweise über die gefährlichen Nebenwirkungen der Appetitzügler Fenfluramin (Ponderax) und Desfenfluramin (Isomeride) inzwischen so erdrückend sind, haben die Hersteller die fragwürdigen Mittel jetzt endlich vom Markt genommen. Wie in ähnlich gelagerten Fällen konnte die Gefährdung einer großen Zahl von Patienten vielleicht gerade noch abgewendet werden - eine allseits bekannte Gefährdung durch Pharmaka wurde von den Experten verschwiegen oder heruntergespielt. Die Entwicklung dieses Fall ist exemplarisch und sollte dazu angetan sein, die miserablen Allianzen zwischen angeblichen Experten, Konsensusgremien und Fachgesellschaften mit ihren Sponsoren aus der Pharmaindustrie endlich zu entlarven.

Schon vor fast dreißig Jahren wurde in Europa eine Welle lebensbedrohlicher Erkrankungen an pulmonaler Hypertonie (Bluthochdruck in der Lungenarterie) aufgedeckt als Ursache wurde die Einnahme des Appetitzüglers Aminorex identifiziert. Dabei hat sich besonders der Epidemiologe Eberhard Greiser aus Bremen verdient gemacht: Die Verwendung der Mittel wurde untersagt.

Um so bestürzender, daß es nun zu einer analogen Bedrohung der Bevölkerung gekommen ist. Das in Deutschland bereits 1971 eingeführte Fenfluramin und sein seit 1993 erhältliches chemisches Spiegelbild Dexfenfluramin haben nach der Einführung in den USA im April 1996 einen Appetitzügler-Boom ausgelöst: Obwohl die langfristige Wirksamkeit des Dexfenfluramin unbelegt ist und es zu dem womöglich gefährlichen Jo-Jo-Effekt rascher Gewichtsab- und -zunahme beiträgt, wurden drei Monate nach der Einführung in den USA 85 000 Verordnungen pro Woche ausgestellt.

Amerikanische und deutsche Publikumszeitschriften, darunter Time Magazine, Spiegel, Bunte, berichteten über die Wunderpille Redux, die hierzulande Isomeride heißt, durchweg enthusiastisch begeisterte Fettsucht-Professoren beriefen sich auf wertlose Kurzzeitstudien, in denen das Medikament einen geringen Gewichtsverlust bewirkte. Dabei war bestens bekannt, daß Dexfenfluramin ein erhebliches Gefährdungspotential besitzt. Neben anderen Nebenwirkungen wurden immer wieder Fälle von pulmonaler Hypertonie berichtet.

Ebenso wiesen Ärzte auf die Gefahr neurotoxischer Störungen hin, welche psychiatrische Krankheiten zur Folge haben können.

Wir haben diese Bedenken wiederholt veröffentlicht. Dies hatte auf die Popularität der Appetitzügler-Verordnungen allerdings keinen Einfluß. In dem Mitteilungsorgan der Deutschen Adipositas Gesellschaft wurde Dexfenfluramin regelmäßig positiv beurteilt und in den Richtlinien der Gesellschaft 1995 als "therapeutisch nutzbar" empfohlen - Nebenwirkungen und Gefahren hingegen wurden erst gar nicht erwähnt. Bei der Jahrestagung der Deutschen Adipositas Gesellschaft 1996 war den "neuen medikamentösen Behandlungsmöglichkeiten" der verschiedenen Klassen von Appetitzüglern gar eine Hauptsitzung vorbehalten.