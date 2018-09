"Von der Seite ist es fast so langweilig wie von hinten.Es sei denn, jemand hat Ohren wie Salatblätter." Seit der Erfindung der Perspektive konnte die Malerei sich diese Erkenntnis leisten: Die Gesichter wandten sich jetzt dem Betrachter zu - und offenbarten ihm ihr Rätsel. Eine lächelte, immerfort, bis heute. Mit Thomas David kommen wir ihr und ihrem Urheber näher: "Leonardo da Vincis Mona Lisa" (rororo Rotfuchs-Kunstsachbuch, 123 S., 16,90 DM). Klar und einfach erzählt werden die Geschichten um dieses Bild. Wir entdecken unser Sehen. Und hören Musik: Bevor Lisa del Giocondo ins Atelier kam, hatte Leonardo alles vorbereitet. Lautenspieler begleiteten die Sitzungen und halfen der Malerei beim Lächeln. Bleiweiß, Schwefelgelb und Ocker, Öl und Senfkörner, die Malerei war ein Handwerk, in Zünften organisiert, und zugleich eine "göttliche Wissenschaft", die lehrt, "einen dem Auge angenehmen Bau zu schaffen". Mit opulenten Abbildungen anatomischer Zeichnungen präsentiert das Buch auch Leonardos Blick unter die Oberfläche. Der geniale Tüftler, unstet zwischen Präzision und Dunst: "oder male gegen Abend, wenn es wolkig oder neblig ist, das ist die vollkommene Luft".

rost

Die Story altbekannt, aber trotzdem ewig aktuell, der Ton erfreulich direkt, ohne gekünstelt zu wirken, die Dialoge munter, und statt bloßer Oberflächenspannung hintergründige Dramatik: Caroline Castles "Krieg der Klamotten" (Ü: Nina Schindler, Ill.: Belinda Evans; Omibus, 128 S., 10,90 DM). Rosie, gestern noch eine völlig normale Zwölfjährige, heute schon vom Schicksal gebeutelt. Das lebenswichtigste Thema des Fast-Teenagers: neue Levi's Jeans, flotte Nikes statt der alten Pumalatschen. Sündteuer das alles, aber was tun, wenn die wunderschöne und vor allem reiche Tam eine Geburtstagsparty gibt, auf der nur das Outfit zählt? Wieder mal haben Rosies sonst recht nette Eltern nichts begriffen, weil sie wahrlich andere Sorgen beschäftigen: Ebbe in der Kasse. - Wir ahnen es, die verblendete Rosie leider nicht: eigentlich ist diese arrogante Tamara eine doofe Kuh, aber sie hat eben Stil. Und der führt zu einem wirklich gemeinen Plan. - Eine Geschichte aus dem wahren Leben, nicht nur für Mädchen. sis

Peyrillac ist eine Strafe. Kein Vanillezucker, nur Regen, kein Papa, nur die ältere Schwester mit ihrer Freundin, die sich im Zimmer einschließen, dazu Marie und Mama, die nie Zeit haben - für Max. Außer zum Spazierengehen. Gruselig. Ein Verlegenheitsferienort, dieses Peyrillac, weil Tante Anna gestorben ist und sie nichts anderes im Kopf hatten. Also regnet es und also denkt Max über den Tod nach und Gott und Friedhöfe. Warum nie etwas Schönes auf Grabsteinen steht wie: "Tanta Anna, die die besten Crêpes auf der Welt backte"? Ob vielleicht der Mensch - wie Mama behauptet - eine Zigarette ist und zu Asche wird? Ob man Gott helfen muß, Gutes zu tun, wie etwa glitschige Frösche von der Straße tragen, weil er völlig überlastet ist? Brigitte Smadja schreibt schnurstracks und witzig aus dem Kopf und Herzen eines sechsjährigen Jungen: "Max spielt Gott" (Ü: Eva Ludwig, Ill.: Serge Bloch, Fischer Schatzinsel, Frankfurt, 62 S., 8,90 DM). Und seit Sempé hat selten ein so winziges Buch so große Fragen lächelnd im Raum stehengelassen. kaha