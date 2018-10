Inhalt Seite 1 — Robert Newton Peck: Mein Teil des Himmels Seite 2 Auf einer Seite lesen

Homer ist kein Baseballspieler. "Ihr ungewaschenen Gauner sollt Plato kennen lernen und Aristoteles und Sokrates. Ist das klar?" Miss Malcolm, die Lehrerin, holt Luft, und Rob, ihr Schüler, nickt. "Ich werde euch bedrängen und beknien mit den begnadetsten Schriftstellern, die mir untergekommen sind, Robert. Ich bin sozusagen euer Mist. Euer Dünger, Junge. Ich sorge für euer Wachstum." Die Worte hallen in dem leeren Klassenzimmer, und Robert versteht, daß "wir auch auf andere Art wachsen würden, nicht nur körperlich".

Und Robert, dreizehn Jahre alt, muß wachsen in diesem Roman. Nach dem Tod seines Vaters lebt er mit seiner Mutter und seiner Tante auf der Farm in Vermont. Robert, der Schüler, muß lernen, ein Farmer zu werden: "Ich mußte Entscheidungen treffen. Und ich traf sie." Er will die Farm retten, die anstehenden Hypotheken abbezahlen. Er legt die fälligen zwölf Dollar auf den Tisch des Bankbeamten. Der lächelt nur verächtlich, holt seine große Karte aus der Lade: "Peck. Zwei Hektar. Hügeliges Land. Klasse D ...Was hast du für einen Viehbestand?" Mal gerade zwanzig Hühner. "Irgendwelche verkäuflichen Geräte?" Nichts. Alles in allem ein klarer Fall: "Mir scheint, ihr Pecks solltet euch mit dem Gedanken an Verkauf befassen." - "Aber es ist unser Zuhause, Sir!"

"Mein Teil der Erde" hat Robert Newton Peck seine Erinnerungen an die Kindheit in Vermont überschrieben. "Mein Teil des Himmels" heißt das Buch über seine Jugend, über sein Erwachsenwerden. Und wieder ist es ein wundervoller Roman geworden, klar und anschaulich. Wie Skulpturen stehen manche Szenen da, machen die Erinnerung zur Gegenwart. Keine Beschwörung des Vergangenen, sondern der geöffnete Blick zurück, zwischen Wehmut und Präzision: "Die paar Messer, Gabeln und Löffel, die wir in einen großen Trinkbecher gesteckt hatten, sahen aus wie ein verdorrter Blumenstrauß."

Der Vater bleibt präsent, in den Gesprächen mit Nachbarn, bei den Handgriffen der täglichen Arbeit, in lakonischer Spottlust: "Geh bloß nie in eine Küche, wenn Frauen gerade beim Einmachen sind." Oder auf dem frischbestellten Feld, wenn Robert ein altes Wort der Shaker, das der Vater ihm "einmal gesagt hatte", in den Sinn kommt: "Dankbarkeit ist der höchste Ton im Lobgesang."

Peck wuchs in einer Shaker-Familie auf. Seine Erinnerungen sind auch eine Reminiszenz an diese religiöse Gemeinschaft, hierzulande bekannt durch ihr Handwerk, ihre Bauten und Möbel. Man kann nur schwer umhin, zwischen diesen Werkstücken und der faszinierenden Ökonomie dieser Erzählung eine Linie zu ziehen.

Aber wie verschnürt ist der Himmel über Vermont. Kein Regen - Dürre, keine Ernte - Hunger. Robert verdingt sich bei Nachbarn: "Jede Dreckarbeit, die ihr nicht selber machen wollt. Ich mach das." Zwölf Dollar im Monat will die Bank. Er kämpft - und ist nicht allein: seine Mutter, Tante Carrie und Becky Lee, das Mädchen, das er liebt. Am Ende wird es nicht reichen. In Vermont knistert die Trockenheit, in New York stürzen die Börsenkurse, von der großen Stadt bis aufs kleine Feld legt sich die Wirtschaftskrise übers Land.

"Müßt ihr räumen?" fragt Mr. Ferguson, der Futterhändler. Schon die Frage tut weh. Aber Ferguson hat leere Zimmer im Dachboden: "Mich würd's kein bißchen stören, von da oben Stimmen zu hören." Da werden sie einziehen, da wird ihr Ofen bullern, und Robert fühlt sich "groß und stark, als könnte ich ohne Mühe hoch genug springen, die Sterne wie Spielzeug in die Taschen zu stecken".