Inhalt Seite 1 — Früh vergreist Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ein Gespenst geht um in Europa: der "Neoliberalismus". Er bringt den transzendenzlosen "Kapitalismus als Schicksal" über uns, der, wie kürzlich in diesen Spalten zu lesen war, "mit destruktiver Vitalität, leer und geheimnislos" alle Lebensbereiche durchdringt und keinen Wert mehr gelten läßt als den des schnöden materiellen Nutzens.

Doch wo sind eigentlich all die vielen modischen "Designintellektuellen" zu finden, die dem bevorstehenden geistigen Kahlschlag durch die "Alleinherrschaft des Geldes" und des Konsums in affirmativer Blindheit applaudieren? Sich von den Machenschaften des "Neoliberalismus" (und seines willigsten politischen Vollstreckers, des Beelzebub Westerwelle) zu distanzieren, gehört nach wie vor zum unverzichtbaren Initiationsritual intellektueller Diskussionsrunden. Dabei sind, um die amoralischen Absichten wirtschaftsliberalen Denkens zu brandmarken, die wildesten Unterstellungen gerade gut genug.

So ließ sich ein Liberalismuskritiker in der Zeitschrift Merkur kürzlich mit dem Vorwurf vernehmen, "die Epigonen Poppers und Hayeks" verlangten, "endlich den Universalismus zu verscharren". Wie das? Stehen doch in Wirklichkeit der Philosoph Karl Popper und der Ökonom Friedrich von Hayek wie niemand sonst für einen streitbaren liberalen Universalismus.

In Übereinstimmung mit Poppers Theorie von der "offenen Gesellschaft" hat Hayek mit seiner individualistischen Wirtschaftslehre nicht nur die Effektivierung der Volkswirtschaft, sondern auch ein ethisches Ziel vor Augen gehabt. Das Laissez-faire-Prinzip soll freie Menschen in die Lage versetzen, in selbsttätiger Erfahrung die Vorteile von Kooperation und Interessenausgleich zu entdecken und - auf der Basis des Vertragsprinzips - Konflikte gewaltlos und in Eigenverantwortung zu lösen. Dabei gehören starke demokratische Institutionen und die Herrschaft gerechter Gesetze nach Hayek zu den Voraussetzungen einer freien Wirtschaft.

Freilich kann auch die reine wirtschaftsliberale Lehre, anders als mancher ihrer Anhänger glauben mag, keine Patentrezepte für die Lösung unserer aktuellen sozialen und ökonomischen Probleme bereitstellen. Ihre antietatistischen Impulse von vorneherein zu stigmatisieren, nur weil sie deutschen Sozialharmonie-Idealen widersprechen, zeugt jedoch von intellektuellem Kleinmut.

Es wird auf die Dauer nicht hinreichen, libertäre Ideen zu diskreditieren, indem man sie stereotyp in die Nähe einer raubkapitalistischen Manchester-Ideologie rückt. Die deutsche Gesellschaft steht heute vor der Aufgabe, ihre verkarsteten, bürokratischen Versorgungs- und Verteilungsapparate zu dekonstruieren und dem neuen Schub von Pluralisierung und Individualisierung Rechnung zu tragen - jedoch ohne ihre sozialstaatlichen Traditionen über Bord zu werfen. Es gilt, die Staatstätigkeit drastisch zu reduzieren und der Eigeninitiative größeren Raum zu geben, dabei aber Chancengleichheit zu fördern und die soziale Sicherung auf eine solidere Grundlage zu stellen, als sie die bestehende überforderte und unflexible Sozialstaatsorganisation auf längere Sicht bereitstellen kann.

Über potentielle Lösungen dieser epochalen Problemstellung und die daraus folgenden kulturellen Möglichkeiten nachzudenken, ist eine wirkliche intellektuelle Herausforderung. Die Debatte darüber kann aber nicht beginnen, solange der notorisch larmoyante Mainstream intellektueller Kulturkritik das individualistische Wirtschaftsprinzip und die gesamtgesellschaftliche Wohlfahrt als feindliche Gegensätze betrachtet und unverdrossen den altdeutschen Topos der Unvereinbarkeit von Geist und Geld traktiert.