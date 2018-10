Inhalt Seite 1 — Lufthansa: Wieder nach Beirut Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der neue Winterflugplan beginnt am 26. Oktober. Lufthansa fliegt nach vierzehn Jahren wieder nach Beirut. Die Charterflieger LTU und Condor bringen Wintersportler nach Denver in den Rocky Mountains.

Traditionell gilt das Winterhalbjahr als Durststrecke für die Fluggesellschaften. Neue Ziele werden deshalb zumeist im Frühjahr in den Flugplan aufgenommen. Dennoch gibt es einige Neuerungen: Dreimal wöchentlich startet künftig ein Lufthansa-Airbus A319 von Frankfurt nach Beirut. Die Flüge in die libanesische Hauptstadt waren 1983 eingestellt worden. Die neuen Flugtermine sind jedoch alles andere als kundenfreundlich: Ankunft in Beirut ist um 1.20 Uhr, zurück geht es um 2.45 Uhr. Bis Mitte Dezember gilt ein Sondertarif von 749 Mark.

Im Interkontinentalverkehr stockt Lufthansa die Nonstopflüge nach Windhoek in Namibia und Shanghai um jeweils einen auf drei pro Woche auf. Dagegen werden die beiden wöchentlichen Verbindungen zwischen Frankfurt und Denpasar auf Bali wegen mangelnder Rentabilität aufgegeben. Zur Star Alliance, in der Lufthansa bislang mit United, Thai Airways, SAS und Air Canada Airlines zusammenarbeitet, stößt Ende Oktober als neuer Partner Südamerikas größte Fluggesellschaft, die brasilianische Varig.

Die niederländische KLM weitet ihr Fernost-Angebot aus: Durch die neue, zweimal wöchentlich beflogene Strecke Amsterdam-Sapporo entsteht die erste Nonstopverbindung von Europa auf die japanische Nordinsel Hokkaido. Um mehr deutsche Passagiere zu ihrem Drehkreuz Amsterdam-Schiphol zu locken, hat KLM mit ihrem regionalen Partner Eurowings die Zubringerflüge von zwölf deutschen Flughäfen zum Winter noch einmal aufgestockt. Eurowings forciert außerdem auf einer der wichtigsten innerdeutschen Routen die Konkurrenz zur Lufthansa: Auf der Strecke Frankfurt-Berlin wird die Zahl der täglichen Abflüge auf acht verdoppelt. Die Lufthansa selbst richtet im Winterflugplan zwei neue deutsche Verbindungen ein: Hamburg-Leipzig befliegt sie künftig zweimal täglich selbst, auf der neuen Strecke Frankfurt-Dortmund werden viermal täglich Turboprop-Maschinen vom kleinen Partner Augsburg Airways pendeln.

Auch bei den Charterfluggesellschaften stehen im Winter neue Fernziele im Flugplan. Sowohl LTU als auch Condor fliegen von November an nach Denver.

Damit kommen Wintersportler künftig schneller in die Wintersportgebiete im US-Bundesstaat Colorado. Condor-Kunden müssen allerdings einen Zwischenstopp in Las Vegas in Kauf nehmen, während LTU nonstop fliegt. Zudem steuert LTU als vierten Zielort in Thailand künftig Utapao an.

Mit der Grundsteinlegung eines neuen ICE-Bahnhofs kam der Frankfurter Flughafen kürzlich bei dem Ziel einen großen Schritt voran, zur Jahrtausendwende einen Großteil des innerdeutschen Luftverkehrs auf die Schiene zu verlagern.